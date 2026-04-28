Türkiye Belediyeler Birliği'nden Silivri Belediyesi'ne Çöp Kamyonu Desteği

(İSTANBUL)- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Silivri Belediyesi'ne yeni çöp kamyonu hibe edildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "İlçemizin temizlik hizmetlerine ve saha çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacak bu kıymetli destek için Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 94 belediyeye toplam 95 yeni hizmet aracı hibe etti. Araçlar, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla Çankaya Belediyesi Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle belediyelere teslim edildi. Bu kapsamda Silivri Belediyesi'ne yeni çöp kamyonu hibe edildi.

Ankara'da düzenlenen tören hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "İlçemizin temizlik hizmetlerine ve saha çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacak bu kıymetli destek için; TBB Başkanvekilimiz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e, Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve TBB Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çalışmalarımız bir milim sağa sola sapmadan devam ediyor"

TBB'nin yeni dönemde belirlediği ilkelerle çalışmalarına devam ettiğini kaydeden TBB Başkan Vekili Vahap Seçer ise "Sayın İmamoğlu ile başlayan TBB'nin yeni dönemindeki ilkeler silsilesi bugün de devam ediyor. O zaman demiştik ki; 'Burada bin 400'den fazla belediye var. Türkiye'deki bütün siyasi yelpazeyi temsil ediyorlar. Bizim adaletli bir yönetim sistemini ortaya koymamız lazım.' Prensiplerimizi yazdık, nasıl çalışacağımızı planladık. O günden bugüne bu ilkeler çerçevesinde, bu çalışmalarımız bir milim sağa sola sapmadan devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hibe edilecek araçların puanlama usulüyle belirlendiğini ifade eden Seçer, "Bölgesi nedir? Sosyo-ekonomik durumu nedir? Coğrafyanın durumu nedir? Belediyenin kendi ekonomik durumu, talepler, öncelikler nedir? Bütün bunları harmanlıyoruz ve bu araç-gereçlerin hangi belediyeye verileceğini tespit ediyoruz" dedi.