Türkiye'de Beşeri Sermaye Yatırımları - Son Dakika
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Türkiye'de Beşeri Sermaye Yatırımları

Türkiye, beşeri sermaye yatırımlarıyla genç ve dinamik nüfusunun becerilerini geliştirerek nitelikli eleman açığının önüne geçmeyi planlıyor. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceri uyumsuzluklar en aza indirilecek, istihdamın artırılması ve verimliliğinin güçlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca, okul öncesi eğitime erişim kolaylaştırılacak ve AR-GE odaklı insan kaynağı artırılacak.

10.09.2024 11:49
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Türkiye, beşeri sermaye yatırımlarıyla genç ve dinamik nüfusunun becerilerini geliştirerek nitelikli eleman açığının önüne geçecek.

AA muhabirinin, 2025-2027 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, program döneminde, beşeri sermaye yatırımlarının güçlendirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceri uyumsuzluklar en aza indirilerek kadın ve gençler başta olmak üzere istihdamın artırılması ve verimliliğinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Mesleki ve teknik eğitim müfredatı, özel sektörle işbirliği içerisinde güncellenecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğretim mezunlarına yönelik mezun takip sistemi oluşturulacak. İş gücü piyasası performansları analiz edilerek ilgili paydaşlara iletilecek.

Okul öncesi eğitime erişim kolaylaşacak

Okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak amacıyla ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak öncelikli bölge ve aile ihtiyaçları için farklı modeller üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Erken yaştakiler, bilim, teknoloji ve mesleki kariyer alanlarında uygun kabiliyetlerini geliştirebilecekleri alanlara yönlendirilecek.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak AR-GE odaklı insan kaynağının artırılması amacıyla ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile mezunlarının bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlık sürecinde ihtiyaç duydukları makine, teçhizat ve sarf malzemelerini bir arada bulunduran proje atölyeleri 81 ilde yaygınlaştırılacak.

Nitelikli insan kaynağını ve araştırma kapasitesini artırmak üzere AR-GE projelerinde yer alan bursiyer sayısı artırılacak ve genç araştırmacılara yönderlik desteği verilecek.

Yurt dışındakiler de dahil olmak üzere araştırmacılar için tam veya kısmi zamanlı çalışma imkanları çeşitlendirilecek ve işbirlikleri güçlendirilecek. İmalat sanayisi istihdamının özendirilmesi amacıyla istihdamını artıran KOBİ'lere KOSGEB tarafından destek sağlanacak.

Üniversite öğrencilerinin teknoloji firmalarında staj imkanlarını yaygınlaştırmak üzere özel sektörde stajyer programları teşvik edilecek.

Yurt dışına öğrenci gönderilecek

Savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik kamu, üniversite ve özel sektör işbirliği programları hayata geçirilecek.

Başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanları, kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu iş gücü ile uyumlu hale getirilecek.

Üniversitelerin yönetişimi geliştirilecek. Bu kapsamda, danışma mekanizmaları oluşturularak üniversite, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu işbirliği güçlendirilecek.

Mesleki ve teknik eğitim dışındaki öğrencilerin, ortaöğretim boyunca meslek sahibi olarak mezun olabilmesi için mesleki eğitim almalarına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Uluslararası iş gücünün tamamlayıcı etkisi çerçevesinde, gerekli niteliklerde kayıtlı iş gücü istihdamını desteklemek üzere, sektörler bazında ilgili paydaşlarla çalışmalar yürütülecek.

Bireylerin istihdamda kalmalarının temin edilmesi ve sahip oldukları becerilerin günümüz ihtiyaçlarına uyarlanması için aktif yaşlanma yaklaşımını içerecek şekilde hayat boyu öğrenmeye katılım artırılacak. Hayat boyu öğrenmenin ekonomiye katkısının artırılmasına yönelik müfredat analizi ve mevzuat güncellemesi yapılacak.

Sektörel kümelenmeler dikkate alınarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversite işbirliğiyle meslek liselerinin ilgili alan ve dallarda gelişmesi sağlanacak.

Nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik ve teknoloji alanlar belirlenerek bu alanlarda yurt dışına lisansüstü eğitim almak üzere öğrenci gönderilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Beşeri Sermaye Yatırımları - Son Dakika

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