Türkiye Bilim Olimpiyatları\'nda Başarı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen gençlerin, uluslararası bilim olimpiyatlarından 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü açıkladı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz uluslararası bilim olimpiyatlarında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İtalya'nın Cesenatico şehrinde düzenlenen, 59 ülkeden 218 öğrencinin yarıştığı 6'ncı? ?Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz, 3 gümüş madalya, 1 bronz madalya, İsveç'in Göteborg şehrinde düzenlenen, 41 ülkeden 199 öğrencinin yarıştığı 10'uncu Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz, 1 gümüş madalya, 1 bronz madalya, 1 mansiyon ödülü, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen, 27 ülkeden 209 öğrencinin yarıştığı 26'ncı Asya Fizik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz, 2 bronz madalya, 6 mansiyon ödülü, Romanya'nın Buzau şehrinde düzenlenen, 23 ülkeden 133 öğrencinin katıldığı 30'uncu Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz, 1 altın madalya, 3 gümüş madalya, 2 bronz madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattılar. Türkiye'mizi başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

6'NCI AVRUPA KIZLAR OLİMPİYATI

Bu yıl, 12-18 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Cesenatico şehrinde 6'ncısı düzenlenen 59 ülkeden 218 öğrencinin yarıştığı Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya elde etti. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerden Elif Başak Keleş, Nehir Karatopcu ve Zeynep Cansu Mutlu gümüş madalya, Aslıhan Buğa bronz madalya kazandı.

10'UNCU AVRUPA FİZİK OLİMPİYATI

12-16 Haziran tarihlerinde İsveç'in Göteborg şehrinde düzenlenen ve 41 ülkeden 199 öğrencinin yarıştığı 10'uncu Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler 1 gümüş, 1 bronz ve 1 mansiyon ödülü olmak üzere toplam 3 derece elde etti. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerden Şenol Tarhan gümüş madalya, Rüzgar Kuşaklı bronz madalya, Mert Andaç Karan mansiyon ödülü kazandı.

26'NCI ASYA FİZİK OLİMPİYATI

17-25 Mayıs tarihleri arasında Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen ve 27 ülkeden 209 öğrencinin katıldığı 26'ncı Asya Fizik Olimpiyatı'nda Mert Andaç Karan ve Rüzgar Kuşaklı bronz madalya kazanırken; Eren Akarsu, Ömer Akhan, Şenol Tarhan, Yiğit Koca, Kaan Arif Say ve Eyüp Efe Şimşek mansiyon ödülüne layık görüldü.

30'UNCU GENÇ BALKAN MATEMATİK OLİMPİYATI

15-20 Haziran tarihleri arasında Romanya'nın Buzau şehrinde düzenlenen ve 23 ülkeden 133 seçkin öğrencinin katıldığı olimpiyatta, Timuçin Tunç Bozkan altın madalya, Ahmet Ekrem Aydın, Mert Gerenli, Çağrı Maraşlı gümüş madalya, Ali Yağız Kahraman ve Batu Emirhan Arık bronz madalya kazandı.