 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı İmzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 2023'te 19 milyar dolara ulaştığını belirterek, 2024 yılı içinde Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın daha yeni alanlara genişletilmesi konusunda müzakerelerin başlatılmasını umut ettiklerini söyledi.

Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı İmzalandı
05.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:16
Abone Ol

Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı imza töreni sonrası konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Birleşik Krallık Türkiye'mizin en önemli ticaret ortakları arasında yer almaktadır. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret 2023'te 19 milyar doları bulmuştur. 2024 yılı içinde Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da genişletme konusundaki müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz" dedi.

Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (ETOK/JETCO) Yedinci Dönem Toplantısı ve Türkiye- Birleşik Krallık İş Forumu Sarıyer'de bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) binasında düzenlendi. Foruma, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen programda 'Türkiye- Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı imzalandı. Toplantının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch basın toplantısı düzenledi.  Basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, "Bu yaptığımız yaklaşık 4 saat süren toplantılar sonucunda iki ülke ekonomisi, ikili ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların arttırılması noktasında çok önemli ilerlemeler sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KARŞILIKLI TİCARET 2023'TE 19 MİLYAR DOLARI BULMUŞTUR"

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Bolat, "Birleşik Krallık Türkiye'mizin en önemli ticaret ortakları arasında yer almaktadır. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret 2023'te 19 milyar doları bulmuştur. 2022'de ve 2023'te aynı seviyeyi korumuştur. Bunun yanında ülkemizden Birleşik Krallık'a yaklaşık 12 buçuk milyar dolar düzeyinde bir ihracat hacmi ile ülkemizin en önemli dördüncü ihracat partneri konumundadır. Bunun yanında Birleşik Krallık karşılıklı yatırımlar alanında da ülkemizin önemli partnerleri arasında başta gelmektedir. 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile ülkemizde en çok dış yatırımı olan beşinci ülke konumunda olan Birleşik Krallık ile olan bu yatırım ilişkilerini çok önemsiyoruz. Yedinci dönem toplantısı son derece olumlu bir atmosferde gerçekleştirildi. Bu yedinci dönem ETOK toplantısı sonunda Birleşik Krallık ile Türkiye arasında birçok önemli alanda işbirliğini güçlendirecek bir protokol metni ve eylem planını az önce sizlerin şahitliğinde imzalamış bulunuyoruz. Bu iş birliği protokolü ve eylem planı iki dost ve yakın ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik teknik müşavirlik hizmetleri, bilim, teknoloji, gümrük ve vize konuları, kültür, çevre, enerji ve ulaştırma gibi alanları kapsamaktadır. Toplam 26 maddeden oluşan eylem planı da yedinci dönem ETOK toplantısında alınan kararların eyleme dönüştürüldüğü maddeleri ihtiva etmektedir" dedi.

"KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ARTIRILMASI NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Bakan Bolat, "Bunların uygulamasını iki ülke bakanlıkları ve resmi heyetleri olarak yakından takip edeceğiz. Bu alınan 26 eylem tedbirlerinin uygulanabilirliği açısından somut hedeflerin belli bir sürede gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu anlamda da iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri götürmek açısından çok önemli bir adım teşkil edecektir. Bu yaptığımız yaklaşık 4 saat süren toplantılar sonucunda iki ülke ekonomisi, ikili ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların arttırılması noktasında çok önemli ilerlemeler sağlayacağımıza inanıyorum. 2020 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile Türkiye- Birleşik Krallık ilişkilerinde mükemmel bir ivme kazandırmıştır. İki ülke bakanlıkları Serbest Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi ve daha yeni alanlara genişletilmesi konusunda kendi iç müzakerelerini şu anda yapmaktadırlar. 2024 yılı içinde Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da genişletme konusundaki müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Birleşik Krallık, Ömer Bolat, Sarıyer, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı İmzalandı - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:33:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement