Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı İmzalandı

Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı imza töreni sonrası konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Birleşik Krallık Türkiye'mizin en önemli ticaret ortakları arasında yer almaktadır. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret 2023'te 19 milyar doları bulmuştur. 2024 yılı içinde Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da genişletme konusundaki müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz" dedi.

Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (ETOK/JETCO) Yedinci Dönem Toplantısı ve Türkiye- Birleşik Krallık İş Forumu Sarıyer'de bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) binasında düzenlendi. Foruma, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen programda 'Türkiye- Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı imzalandı. Toplantının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, "Bu yaptığımız yaklaşık 4 saat süren toplantılar sonucunda iki ülke ekonomisi, ikili ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların arttırılması noktasında çok önemli ilerlemeler sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KARŞILIKLI TİCARET 2023'TE 19 MİLYAR DOLARI BULMUŞTUR"

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Bolat, "Birleşik Krallık Türkiye'mizin en önemli ticaret ortakları arasında yer almaktadır. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret 2023'te 19 milyar doları bulmuştur. 2022'de ve 2023'te aynı seviyeyi korumuştur. Bunun yanında ülkemizden Birleşik Krallık'a yaklaşık 12 buçuk milyar dolar düzeyinde bir ihracat hacmi ile ülkemizin en önemli dördüncü ihracat partneri konumundadır. Bunun yanında Birleşik Krallık karşılıklı yatırımlar alanında da ülkemizin önemli partnerleri arasında başta gelmektedir. 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile ülkemizde en çok dış yatırımı olan beşinci ülke konumunda olan Birleşik Krallık ile olan bu yatırım ilişkilerini çok önemsiyoruz. Yedinci dönem toplantısı son derece olumlu bir atmosferde gerçekleştirildi. Bu yedinci dönem ETOK toplantısı sonunda Birleşik Krallık ile Türkiye arasında birçok önemli alanda işbirliğini güçlendirecek bir protokol metni ve eylem planını az önce sizlerin şahitliğinde imzalamış bulunuyoruz. Bu iş birliği protokolü ve eylem planı iki dost ve yakın ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik teknik müşavirlik hizmetleri, bilim, teknoloji, gümrük ve vize konuları, kültür, çevre, enerji ve ulaştırma gibi alanları kapsamaktadır. Toplam 26 maddeden oluşan eylem planı da yedinci dönem ETOK toplantısında alınan kararların eyleme dönüştürüldüğü maddeleri ihtiva etmektedir" dedi.

"KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ARTIRILMASI NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Bakan Bolat, "Bunların uygulamasını iki ülke bakanlıkları ve resmi heyetleri olarak yakından takip edeceğiz. Bu alınan 26 eylem tedbirlerinin uygulanabilirliği açısından somut hedeflerin belli bir sürede gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu anlamda da iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri götürmek açısından çok önemli bir adım teşkil edecektir. Bu yaptığımız yaklaşık 4 saat süren toplantılar sonucunda iki ülke ekonomisi, ikili ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların arttırılması noktasında çok önemli ilerlemeler sağlayacağımıza inanıyorum. 2020 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile Türkiye- Birleşik Krallık ilişkilerinde mükemmel bir ivme kazandırmıştır. İki ülke bakanlıkları Serbest Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi ve daha yeni alanlara genişletilmesi konusunda kendi iç müzakerelerini şu anda yapmaktadırlar. 2024 yılı içinde Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da genişletme konusundaki müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.