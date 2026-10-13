Türkiye, BM'de İsrail'in Suriye ihlallerini durdurup Golan'dan çekilmesini istedi - Son Dakika
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Türkiye, BM'de İsrail'in Suriye ihlallerini durdurup Golan'dan çekilmesini istedi

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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Güvenlik Konseyi'nde Suriye'nin doğru yönde ilerlediğini, ancak İsrail'in sürekli ihlallerinin olumlu gelişmeleri baltaladığını söyledi. Yıldız, İsrail'in eylemlerinin durdurulmasını ve Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, karşılaştığı zorlukların büyüklüğüne rağmen Suriye'nin doğru yönde ilerlemeye devam ettiğini ancak İsrail'in ülkeye yönelik sürekli ihlallerinin olumlu gelişmeleri baltaladığını söyledi.

Yıldız, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyinde hitap etti.

"Yıllarca süren acımasız çatışmaların ardından 24 Aralık'tan bu yana Suriye halkının gösterdiği direnç, bize gelecek için umut veriyor." diyen Yıldız, Suriye'nin karşılaştığı zorlukların büyüklüğüne rağmen doğru yönde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Yıldız, ülkenin normalleşme süreci yönünde atılmış memnuniyet verici adımlardan bazılarına örnek olarak Halk Meclisinin tam işlevli bir yasama organına dönüşmesini ve meclisin Esed dönemi terörizm mahkemesini kaldırma tasarısını oy birliğiyle onaylamasını gösterdi.

Bununla birlikte Suriye'nin güvenlik sorunlarının devam ettiğine işaret eden Yıldız, "Suriye hükümetinin, DEAŞ terör örgütünün kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için uluslararası ortaklarla birlikte çalışma çabalarını ve küresel koalisyonla işbirliği yoluyla gösterdiği kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Yıldız, "DEAŞ stratejisini sahadaki yeni gerçeklere uyarlarken Suriye'nin bu gelişen tehdide karşı koyabilecek güçlü ve profesyonel güvenlik kurumlarına ihtiyacı var. Bu nedenle, bu kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi için uluslararası desteğin devam etmesi şarttır." diye konuştu.

"(İsrail'in) pervasız eylemleri durdurulmalıdır"

İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sürekli ihlal etmesinin ülkedeki olumlu gelişmeleri baltaladığını vurgulayan Yıldız, "Durum özellikle Suriye'nin güneyinde endişe verici. Burada devam eden İsrail'in askeri müdahaleleri, yayılmacı eylemleri ve savaşları kontrolden çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, "Bu pervasız eylemler durdurulmalıdır. İsrail, 1974 anlaşmasına ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına, özellikle 497 sayılı karara tam olarak uymalı ve işgal altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri'nden çekilmelidir." şeklinde konuştu.

Sınırlarını güvence altına alabilen, bölgesel barış ve ekonomik işbirliğine katkıda bulunabilen istikrarlı ve egemen bir Suriye'nin İsrail de dahil olmak üzere herkesin çıkarlarına hizmet edeceğini dile getiren Yıldız, "Türkiye, Suriye'nin egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir. İstikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Suriye için bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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