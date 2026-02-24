Türkiye-Bosna Hersek İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Bosna Hersek İlişkileri Güçleniyor

Türkiye-Bosna Hersek İlişkileri Güçleniyor
24.02.2026 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Becirovic, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin arttığını açıkladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, ülkesi ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini belirterek, "Dış ticaret, yatırımlar ve altyapı projelerinde sürekli artış kaydediliyor." dedi.

Devlet Başkanlığı Konseyinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Becirovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Becirovic, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin açık siyasi diyalog ve ortaklık temelindeki işbirliği ruhuyla geliştiğini ifade etti.

NATO üyesi olan Türkiye'nin, Bosna Hersek'in AB ve NATO yolunda güvenilir bir ortağı olduğunu vurgulayan Becirovic, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek, diğer Birleşmiş Milletler üyeleri gibi, devlet mülkiyeti de dahil olmak üzere bağımsız ve egemen bir devletin tüm yetkilerine sahip olmalıdır. Devlet mülkiyeti, Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yansıtır ve yalnızca devlete aittir. Bosna Hersek, bir hukuk devleti olarak vatandaşlarına hukuki güvence sağlamaktadır."

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini kaydeden Becirovic, "Dış ticaret, yatırımlar ve altyapı projelerinde sürekli artış kaydediliyor. Ortaklığın daha da güçlendirilmesi için önemli potansiyeller bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Akseki de, Bosna Hersek ile ilişkileri daha da derinleştirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği dile getirdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Bosna Hersek İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:34:51. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Bosna Hersek İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.