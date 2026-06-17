Türkiye-Burundi Ekonomik Komisyon Toplantısı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana ile Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana, Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için bir araya geldi. Ticaret Bakanlığında her iki Bakanın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer aldı" denildi.