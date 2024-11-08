Türkiye-Çin İşbirliği Gelişiyor

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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı için Beijing'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cuma günü Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.

Han, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin perşembe günü yapılan toplantısından olumlu sonuçlar alınmasına ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iki ülke lideri tarafından varılan önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, temel çıkarların korunmasında birbirine destek olmak, karşılıklı siyasi güveni sürekli artırmak, tatbiki işbirliği potansiyelini kullanmak, uluslararası eşitlik ve adaleti korumak ve Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Şimşek ise Türkiye'nin Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini, tek Çin ilkesini desteklediğini ve Çin'in içişlerine karışılmasına karşı olduğunu ifade etti.

Bakan, hükümetler arası işbirliği komitesi gibi mekanizmalar aracılığıyla çeşitli alanlarda ikili işbirliğini teşvik etmeye ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesine destek vermeye istekli olduklarını belirtti.