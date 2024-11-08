Türkiye-Çin İşbirliği Toplantısı Beijing'de

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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı perşembe günü Beijing'de gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing toplantıya eş başkanlık etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Zhang, Çin-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluğunda istikrarlı kalkınma ivmesi kaydettiğini söyledi.

Zhang, iki ülke lideri tarafından varılan önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni artırmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Türkiye stratejik işbirliğine dayalı ilişkileri derinlemesine geliştirmek için Türkiye ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Şimşek ise Türkiye'nin Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini, tek Çin ilkesini desteklediğini ve Çin ile çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.