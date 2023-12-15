Türkiye, Çinli turist sayısını ikiye katlamayı hedefliyor

Burak Akıncı

ANKARA, 15 Aralık (Xinhua) -- Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Murat Toktaş, Türk turizm şirketlerinin tanıtım ve erken rezervasyon kampanyaları başlatarak Çinli turist sayısını önümüzdeki yıl ikiye katlayıp yarım milyona çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Toktaş, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye 2024 yılında en az 500.000 Çinli turistin gelmesini bekliyoruz. Bu sayı, 2023 yılında ağırladığımız Çinli turist sayısının iki katından fazla" dedi.

Türkiye bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin'den gelen yaklaşık 210.000 turisti ağırladı. Bu rakam, 2022'nin aynı döneminde kaydedilen 89.000 ve Kovid-19 pandemisi nedeniyle Çin'in yurtdışı grup turlarına kısıtlamalar getirdiği 2021'de kaydedilen 26.000'e kıyasla büyük artışa işaret ediyor.

Hükümet verilerine göre 2019 yılında Türkiye'ye 430.000 civarında Çinli turist geldi. Ancak pandemi sırasında Çinli turist sayısında keskin bir düşüş yaşandı.

Toktaş, "Türkiye orta ve uzun vadede 10 milyon Çinli turist ağırlama kapasitesine sahip" dedi.

Yetkili, Türkiye'nin, turizm pazarının görünümünü güçlendirmek için tanıtım ve erken rezervasyon kampanyaları yapma kararlılığını vurguladı.

Toktaş, Türkiye ile Çin arasında artan kültürel ve ekonomik işbirliğinin, turizm ilişkilerinin geliştirilmesinde itici güç olduğunu belirtti.

Çinli turistler için turlar düzenleyen İstanbul merkezli Ligarba Turizm Seyahat Acentesi Başkanı İrfan Karslı, Türk turizm sektörü operatörlerinin 2024 yılında daha fazla Çinli turisti ağırlamak için sabırsızlandığını söyledi.

Karslı, "Şubat ayında kutlanacak Çin Bahar Festivali'nin, Çin'in dış turizminde güçlü bir ivme yaratacağını umuyoruz" dedi.

Çinli turistlerin özellikle tarihi ve pitoresk alanlara ilgi gösterdiklerini belirten Karslı, örnek olarak tablolardan çıkmış gibi görünen Kapadokya'yı, Efes'i ve Türkiye'nin en çok turist çeken kentlerinden biri olan İstanbul'u gösterdi.