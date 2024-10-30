Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Çad'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Çad'da resepsiyonla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Çad'ın başkenti Encemine'de resepsiyon düzenlendi.

30.10.2024 02:46
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Çad'ın başkenti Encemine'de resepsiyon düzenlendi.

Encemine Büyükelçisi Cem Utkan'ın ev sahipliğinde otelde gerçekleştirilen etkinliğe Çad Dışişleri ve Yurt Dışındaki Çadlılar Bakan Yardımcısı Fatime Aldjineh Garfa ve üst düzey bürokratların yanı sıra büyükelçiler ve davetliler katıldı.

İki ülke milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı paylaşıldı.

Büyükelçi Utkan, yaptığı konuşmada, " 29 Ekim, yalnızca bu bağımsızlık arayışının dönüm noktasını değil aynı zamanda Türkiye'yi eşitlik, özgürlük, adalet, laiklik ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayalı bir geleceğe taşıyan bir dönüşümün başlangıcını temsil ediyor." dedi.

Türkiye ile Çad arasındaki ilişkilerin güçlü olduğuna dikkati çeken Utkan, 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 320 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi.

Çad'da son günlerde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Utkan, "Çad güvenlik güçlerini hedef alan menfur terör saldırısı için dayanışmamızı ve başsağlığı dileklerimizi ifade etmek isterim." dedi.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı resepsiyonda katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti, Diplomasi, Encemine, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Çad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Çad'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika

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