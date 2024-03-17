Türkiye'de 140 Bin Yaşlı Evde Bakım Hizmeti Alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Bütünleşik Bakım Hizmetleri Modeli kapsamında, 140 bin yaşlı evde bakım hizmeti alıyor.
AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, yaşlıların bakımlarını desteklemek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Bütünleşik Bakım Sistemi ile yaşlılara yönelik hizmetler yaygınlaştırılıyor.
Bütünleşik Bakım Hizmetleri Modeli kapsamında yaşlı bireylerin aileleri yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak üzere evde bakım yardımına öncelik veriliyor. Bu kapsamda yaklaşık 140 bin yaşlı birey bu yardımdan faydalanıyor.
Yaşlı bireylere yönelik hayata geçirilen "gündüz hizmet merkezlerinde" psiko-sosyal rehabilitasyon, gündüz bakım ve evde destek hizmetleri de sunuluyor. Bu kapsamda, 2024 Ocak ayı itibarıyla 37 Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinde yaşlılara hizmet veriyor.
Yaşlı bakım kuruluşlarında, barınma, bireysel öz bakım, sağlık, sosyal destek-danışmanlık, psikolojik destek-danışmanlık, rehabilitasyon, sosyal aktivite, beslenme, temizlik gibi hizmetler de sunuluyor.
Resmi huzurevi sayısı 168'e ulaştı
2002'de 63 resmi huzurevinde 4 bin 952 yaşlıya hizmet verilirken, 2024 Ocak ayı itibarıyla Darülaceze Başkanlığı da dahil olmak üzere Bakanlığa bağlı 168 huzurevinde 14 bin 712 yaşlıya, diğer kamu kuruluşlarına ait huzurevlerinde ise 1940 yaşlıya hizmet sağlanıyor.
2002'de yaşlılara hizmet veren 26 özel huzurevi mevcutken, 2024 Ocak ayı itibarıyla bu sayı 267'e, hizmet alan yaşlı sayısı da 13 bin 30'a ulaştı. Kamu ve özel sektör dahil olmak üzere 29 bin 682 yaşlıya bakım hizmeti veriliyor.
Kurumsal bakım hizmetlerinin yanında, baktıkları yaşlı büyüklerini yolculuk, hastalık ya da ihtiyaç dahilinde kısa süreli de olsa bakım için emanet etme ihtiyacı duyan ailelere, yatılı kuruluşlarda bir yıl içinde ücretsiz 45 güne kadar misafir bakım hizmeti sunuluyor.
87 bin 797 hanede 128 bin 491 yaşlı bireye ulaşıldı
Ayrıca, 2016 yılında Türkiye'de ikamet eden ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla, biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarını kolaylaştıran Yaşlı Destek Programı (YADES) başlatıldı.
YADES kapsamında, evde bakım, gündüz bakım, evde sağlık, manevi destek, gönüllülük faaliyetleri gibi çeşitli hizmet modelleriyle bütünleşik bakım hizmetleri geliştiriliyor.
Bugüne kadar YADES projeleri ile 2022 yılı projeleri dahil olmak üzere, Ocak 2024 itibarıyla 7 yılda toplam 35 belediyede 61 farklı projeyle 87 bin 797 hanede 128 bin 491 yaşlı bireye ulaşıldı.
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