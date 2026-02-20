Türkiye'de 2025 En Ekstrem Hava Olayları - Son Dakika
Türkiye'de 2025 En Ekstrem Hava Olayları

20.02.2026 11:33
Geçen yıl Türkiye'de 1011 ekstrem meteorolojik olay gerçekleşti; en kurak yıl kaydedildi.

Türkiye'de geçen yıl büyük çoğunluğu fırtına, şiddetli yağış ve sel olmak üzere 1011 ekstrem meteorolojik olay meydana geldi.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Türkiye İklim Değerlendirmesi raporundan derlediği bilgilere göre, ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen veriler doğrultusunda geçen yıl Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 15,1 derece oldu.

Bu değer, 1991-2020 ortalaması 13,9 derecenin 1,2 derece üzerinde gerçekleşerek son 55 yılın en sıcak beşinci yılı olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ortalama sıcaklığı 26,9 dereceyle son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı, ortalama 25,5 dereceyle en sıcak ikinci yaz mevsimi kaydedildi.

Yıl boyunca 365 günün 268'inde sıcaklıklar normallerin üzerinde gerçekleşti. Günlük sıcaklık farkları, sıfırın altında 8,7 ile 10,3 derece arasında değişti.

Türkiye genelindeki 191 istasyonda maksimum sıcaklık rekoru kırıldı.

Sıcak hava dalgaları arttı

2024-2025 kış mevsimi ortalama sıcaklığı 4,7 dereceyle normalin 0,8 derece üzerinde, 2025 yılı ilkbahar mevsimi 13,6 dereceyle normalin 1,2 derece, yaz mevsimi 25,5 dereceyle 1,5 derece ve sonbahar mevsimi 16,5 dereceyle 1,2 derece üzerinde ölçüldü.

Geçen yıl ülke genelinde sıcak hava dalgalarında artış görüldü. En fazla sıcak hava dalgası 5 kez ile Tokat'ta kaydedilirken toplam süre bakımından 34 günle Şırnak ilk sırada yer aldı. Türkiye genelinde normalde 1 ile 2 arasında olan sıcak hava dalgası sayısı, 2025'te birçok istasyonda belirgin şekilde arttı.

En yüksek sıcaklık, analizlerde kullanılan 220 istasyonun dışında yer alan Silopi'de temmuz ayında 50,5 dereceyle Türkiye rekoru olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık ise şubat ayında Horasan'da sıfırın altında 32,6 derece olarak kaydedildi.

Geçen yıl en fazla soğuk hava dalgası üçer kez ile Horasan ve Kızılcahamam'da yaşandı. Soğuk hava dalgası süresi en fazla 18 gün ile Horasan'da gerçekleşti.

Son 61 senenin en kurak yılı

Türkiye'nin 2025 yılı alansal yağışı, metrekareye 414,9 kilogram olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 ortalaması metrekareye 573,4 kilogramın yüzde 27,6 altında kaldı. Yağışlar, geçen yıla göre de yüzde 22,8 azaldı.

2025, 1964'ten bu yana kaydedilen en kurak yıl oldu ve son 61 senenin en düşük yağış miktarı kaydedildi.

Yağışlar, Karadeniz'in doğusunda 1000 milimetrenin üzerine çıkarken İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer 250 milimetrenin altına indi. Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay çevrelerinde yağışlarda yüzde 60'ın üzerinde azalma görüldü.

Geçen yıl Türkiye genelinde 1011 ekstrem meteorolojik olay kaydedildi. Bu olayların yüzde 27'sini fırtına, yüzde 23'ünü şiddetli yağış ve sel, yüzde 17'sini dolu, yüzde 11'ini kar, yüzde 7'sini don, yüzde 5'ini yıldırım, yüzde 2'sini heyelan, yüzde 2'sini hortum oluşturdu.

Çığ, orman yangını, sis ve kum fırtınası gibi diğer olayların toplam payı ise yüzde 1'in altında kaldı.

Kaynak: AA

