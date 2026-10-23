Türkiye'de AR-GE merkezleri eylül sonunda 1365'e ulaştı, İstanbul'da 428 merkez var - Son Dakika
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Türkiye'de AR-GE merkezleri eylül sonunda 1365'e ulaştı, İstanbul'da 428 merkez var

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre eylül sonunda Türkiye'de faaliyetteki AR-GE merkezi sayısı 1365, tasarım merkezi sayısı 348 oldu. AR-GE merkezlerinde 93 bin 788 kişi çalışırken en çok merkez 428 ile İstanbul'da bulunuyor.

Türkiye'de eylül sonu itibarıyla AR-GE merkezi sayısı 1365'e, tasarım merkezi sayısı 348'e yükseldi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre desteklerle büyüyen AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı giderek artıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de eylül sonu itibarıyla faaliyette olan AR-GE merkezi sayısı 1365'e ulaştı. Bu merkezlerde destek personeli dahil 93 bin 788 kişi görev yapıyor. Personelin 57 bin 679'u lisans, 18 bin 564'ü yüksek lisans, 2 bin 106'sı ise doktora ve üzeri eğitim düzeyine sahip bulunuyor.

Söz konusu AR-GE merkezlerinde bugüne kadar 80 bin 442 proje tamamlanırken 15 bin 866 projenin çalışmaları devam ediyor. Merkezlerin toplam patent sayısı 48 bin 798'e ulaştı. Patentlerin 17 bin 521'i tescillenirken 31 bin 277'si incelemelerin sonuçlanmasını bekliyor.

En çok AR-GE merkezi İstanbul'da

AR-GE merkezi olan yabancı ortak firma sayısı 237 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu merkezlerin sektörel dağılımında ise makine ve teçhizat 160 ile ilk sırada yer alıyor. Bu sektörü 136 ile otomotiv yan sanayisi, 128 ile yazılım, 86 ile bilgisayar ve iletişim teknolojileri, 82 ile kimya, 77'şer ile tekstil ve elektrik-elektronik, 65'er ile gıda ile savunma sanayisi ve 43 ile imalat sanayisi takip ediyor.

Söz konusu AR-GE merkezlerinin yanı sıra enerjiden tarıma, otomotivden sağlığa, ulaştırma ve lojistikten havacılığa, hayvancılıktan silah ve mühimmata kadar pek çok sektörde AR-GE merkezi bulunuyor.

Çorum'dan Burdur'a Mersin'den Elazığ'a kadar ülkenin dört bir yanında AR-GE merkezleri yer alıyor. En çok AR-GE merkezi 428 ile İstanbul'da faaliyet gösteriyor. İstanbul'u, 168 ile Ankara, 137 ile Kocaeli, 134 ile Bursa, 105 ile İzmir, 54 ile Tekirdağ, 34 ile Manisa, 26 ile Konya, 25 ile Sakarya, 21 ile Antalya izliyor.

Tasarım merkezlerinde 16 binden fazla proje tamamlandı

Öte yandan eylül sonu itibarıyla ülkede 348 tasarım merkezi faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerde 8 bin 481 personel görev alıyor. Söz konusu personelin 5 bin 540'ının lisans, 820'sinin yüksek lisans, 50'sinin ise doktora ve üstü seviyede eğitimi bulunuyor.

Tasarım merkezlerinde 16 bin 865 proje tamamlanırken, 2 bin 369 proje ise devam ediyor. Bu merkezlerin 1049 patente sahipken bunların 395'i tescilli, 654'ü ise başvuru aşamasında yer alıyor.

Söz konusu merkezlerde 42 yabancı ortaklı firma faaliyette bulunuyor.

Tasarım merkezlerinin sektörel dağılımına bakıldığında 54 merkezle tekstil ilk sırada yer alıyor. Bu sektörü, 51 ile mühendislik/mimarlık, 45 ile imalat sanayi, 43 ile makine ve teçhizat imalatı, 23 ile otomotiv yan sanayi, 17 ile medya ve iletişim, 15 ile mobilya, 12'şer ile inşaat ve otomotiv, 8 ile savunma sanayisi sektörleri takip ediyor.

İl bazında tasarım merkezleri sayısına bakıldığında İstanbul 154 ile ilk sırada yer alıyor. Bu ili 39 ile Ankara, 31 ile Bursa, 28 ile İzmir, 15'er ile Kocaeli ile Tekirdağ, 11 ile Denizli, 8'er ile Adana ve Manisa, 5 ile Kayseri izliyor. Ayrıca Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Düzce gibi illerin de aralarında olduğu 29 şehirde tasarım merkezleri faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA
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