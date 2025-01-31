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Türkiye'de bir ilk: Yaşlı ve dezavantajlı bireyler kış mevsiminde bu tesiste ücretsiz konaklayabilecek

ÇANKIRI - Çankırı'nın Orta ilçesinde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Orta Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen proje çerçevesinde inşa edilen otel konforundaki tesiste, soğuk kış aylarında yaşlı ve dezavantajlı guruplara ücretsiz konaklama hizmeti sunulacak. Türkiye'de ilk olan proje büyük beğeni topladı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde uygulanan "Yaşlı Konukevi" projesi, zorlu kış şartlarıyla tek başına mücadele etmekte zorluk çeken yaşlıların hayatını kolaylaştırmak üzere hayata geçirildi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Orta Belediyesi iş birliğinde yapılan yaşlı konukevi, dezavantajlı konumda bulunan yaklaşık 64 yaşlı insana kış aylarında konaklama ve barınma imkanı sağlayacak. Toplamda 32 misafir odasının yer aldığı Orta Yaşlı Konukevi'nde, yaşlıların yeme-içme, sosyal faaliyetler ile mevsimsel şartlara bağlı olarak konaklama ihtiyaçları karşılanacak. Böylelikle yaşlıların barınmasına artı olarak, hayat standartları ve sosyal imkanları da iyileştirilmiş olacak. Yaşlı Konukevi, yaşlıların yanı sıra konforlu ve modern yapısıyla ilçeye misafir olarak gelenlere de ücretli konaklama hizmetleri verecek. Konaklama hizmetlerini en üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlanan konukevinde, standart odaların yanı sıra misafirler için özel olarak tasarlanan süit odalar bulunuyor.

Orta Belediyesi tarafından uygulanan ve toplam bütçesi 4 milyon 118 bin 520 lira olan Yaşlı Konukevi Projesi'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde KUZKA tarafından sağlanan destekle, konukevinin tüm iç tefrişatı ihtiyaçları en üst düzeyde karşılayacak şekilde, modern mimariye uygun olarak yapıldı.

Destek çerçevesinde ayrıca kırsalda içinde kadınların da bulunduğu dezavantajlı bireylerin istihdam edildiği görevli personele, yaşlılara sunulacak hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla bakım ve hijyen eğitimleri, bireyler arası ve yaşlı iletişimi, yaşlı bakım ve egzersiz eğitimleri verildi.

Bu çerçevede, Yaşlı Konukevi projesinin, tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Çankırı Valisi M. Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Yaşlı Konukevi projesi, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor"

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı, "Yaşlı Konukevi" projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirildi. "Yaşlı Konukevi" projesi ile ilçede yaşayan dezavantajlı bireylerin özellikle kış aylarında barınma ihtiyacını sağlayacak altyapı tesis edilmiş oldu. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla da artan odalar, dışarıdan gelen misafirlere ücretli olarak konaklama hizmeti sunacak. Bu şekilde projenin sürdürülebilirliği sağlanmış oldu. Projemiz, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Yaşlıların otelde özellikle kış aylarında ücretsiz bir şekilde konaklamalarını ve zaman geçirmelerini sağlayacak bir altyapı tesis etmiş olduk. Dolayısıyla bölgemiz ve Orta ilçemiz açısından kıymetli bir yatırım oldu. Proje ile birlikte tesiste istihdam da oluşturmuş olduk. Ajans olarak burada istihdam edilecek personellerin yetiştirilmesi ve eğitilmesi noktasında da destek ve danışmanlık sağladık" dedi.

"Bu güzel tesis ile birlikte ilçemizin konaklama ihtiyacını karşılamış olacağız"

Orta Kaymakamı Erkan Minuz ise, "Gelişmekte olan Orta ilçemiz için konaklama önemli ihtiyaçtı. İnşallah bu güzel tesis ile birlikte ilçemizin ihtiyacını karşılamış olacağız. İlçemiz Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımları, tarım ve hayvancılık noktasında yaptığımız projelerle birlikte Çankırı'nın önde ilçesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bütün kurumlarımızla, beldelerimizle, köylerimizle, kurum amirlerimizle, başkanlarımızla birlikte bu amaç uğrunda mesaimizi sarf ediyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Bu anlamda tanıtımını yaptığımız otelimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Otelimiz 32 odalıdır, iki tane süit oda bulunuyor"

Projenin önemine değinen Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de, "Belediyelerin amacı toplumun her kesimine hizmet vermektir. Yaşlısına da gencine de hizmet vermek gerekiyor. Biz, yaşlısına saygısı olmayan kimseye saygısı olmaz sözünden hareket ederek, yaşlı bakımevini tamamladık. Otelimiz 32 odalıdır, iki tane de süit oda bulunuyor. Proje için canla başla çalışan belediye personelimize ve KUZKA yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çankırı Valisi Taşolar, beraberindeki heyet ile birlikte otelin odalarını gezerek görevlilerden bilgiler aldı. Ardından tanıtım toplantısına katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.