Türkiye'de Çocukluk Çağı Kanserleri Tedavisi Dünya Standartlarında - Son Dakika
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Türkiye'de Çocukluk Çağı Kanserleri Tedavisi Dünya Standartlarında

Türkiye\'de Çocukluk Çağı Kanserleri Tedavisi Dünya Standartlarında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de çocukluk çağı kanserleri tedavisinin dünya standartlarında olduğunu ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılabildiğini açıkladı. Koca, Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye'de her yıl yaklaşık 5 bin çocukta kansere rastlandığını ve bu kanserlerin erken teşhisinin önemli olduğunu belirtti. Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek ise çocukluk çağı kanserlerinin teşhisinin zor olduğunu ve tedavilerin ülkede en son sistemlerle yapıldığını ifade etti.

15.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:02
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de çocukluk çağı kanserleri tedavisinin dünya standartlarında olduğunu ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılabildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, her yıl dünyada yaklaşık 400 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 5 bin çocukta kansere rastlandığına, bunların çoğunluğunu löseminin oluşturduğuna dikkati çekti.

Bakan Koca, "Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisi ülkemizde dünya standartlarında ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılabilmektedir. Tüm kanserler gibi bu kanserlerde de erken teşhis önemlidir." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı videoda, Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek'in açıklamalarına da yer verildi.

Özbek, çocukluk çağı kanserlerinin çoğunu, erişkin kanserleri gibi bir anda teşhis etmenin kolay olmadığını, belirtilerinin ise diğer hastalıklarda da görülebileceğini ifade etti.

Karında şişme, kemik ağrısı, görme bozukluğu, bulantı, kusma gibi belirtilerin görüldüğünü belirten Özbek, başlıca tedavilerin kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi işlem olduğunu aktardı.

Özbek, "Tedaviler ülkemizde en son sistemler ile uygulanmakta. Uç tedavi olarak kemik iliği nakli de ülkemizde oldukça büyük oranda yapılmakta. Tüm kanserler gibi çocukluk çağı kanserlerinde de erken teşhis önemlidir, kanser ilerlemeden önlem alınırsa tedavi daha kolay ve daha büyük başarı sağlayacaktır." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA

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