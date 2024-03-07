Türkiye'de Geçen Yıl 313 Araç Muayene İstasyonunda 12 Milyon 458 Bin 643 Araç Muayenesi Gerçekleştirildi

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Türkiye genelinde geçen yıl 313 araç muayene istasyonunda 12 milyon 458 bin 643 aracın muayenesi gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu-özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Türkiye'de 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 6'sı motosiklet olmak üzere toplam 313 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

İstasyonlarda, geçen yıl 12 milyon 458 bin 643 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 8 milyon 847 bin 875'inin hafif kusurlu, 3 milyon 220 bin 984'ünün ağır kusurlu, 148 bin 314'ünün emniyetsiz, 241 bin 470'inin kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

Geçen yıl muayeneden geçirilen araç sayıları şöyle:

Aylar Muayene sayısı Ocak 860.723 Şubat 675.770 Mart 921.110 Nisan 824.273 Mayıs 939.105 Haziran 989.671 Temmuz 1.100.267 Ağustos 1.421.141 Eylül 1.131.186 Ekim 1.088.063 Kasım 1.153.784 Aralık 1.353.550 Toplam 12.458.643

Kaynak: AA