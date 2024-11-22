Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sayısı Açıklandı

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İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçici koruma altında 2,9 milyon Suriyeli bulunduğunu ve bu sayıda doğan çocukların da yer aldığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Göç İdaresi Başkanlığımızca yürütülen tüm iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak yapılmaktadır. Geçici koruma kapsamındaki yabancıların kayıt işlemleri de Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 21'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bahse konu maddede; geçici korumadan yararlananların, Türkiye'de doğan çocuklarının geçici koruma kayıtlarının en kısa sürede yapılması hüküm altına alınmaktadır. Bu kapsamda, İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından, hastaneden alınan doğum bildirim formu ve ilgili diğer evraklar ile birlikte yeni doğan çocuğun kaydı, tüm bilgileri içerecek şekilde GöçNet veri tabanı sistemine işlenmekte ve söz konusu çocuklara yabancı kimlik numarasını içeren Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmektedir. Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki geçici koruma altında bulunan 2 milyon 935 bin 742 Suriyeli sayısının içerisinde, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'de doğan çocukları da yer almaktadır. Başkanlığımız tarafından şeffaf bir şekilde internet sitesinden paylaşılan ve her hafta düzenli olarak güncellenen ülkemizdeki yabancı sayılarının dışında, kamuoyu ile paylaşılan sayıların tamamı gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur" ifadelerine yer verildi.