Türkiye'de Hava Trafiği 2,3 Milyon Uçuşla Rekor Kırdı - Son Dakika
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Türkiye'de Hava Trafiği 2,3 Milyon Uçuşla Rekor Kırdı

2023'te Türkiye hava sahasında 2,3 milyon uçuş gerçekleşti; her 14 saniyede bir uçak geçti.

30.01.2025 12:22
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ARİFE YILDIZ ÜNAL/ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye hava sahasında geçen yıl 521 bin 724'ü transit üst geçiş olmak üzere 2 milyon 290 bin 581 uçuş gerçekleşirken, ülke semalarından her 14 saniyede bir uçak geçiş yaptı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldü.

Türkiye'nin hava ulaşımı alanında anlaşma yaptığı ülke sayısı 81'den 175'e yükseldi. 2002'de dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, uçuş ağına 289 yeni nokta eklenmesiyle 132 ülkede 349 noktaya ulaşıldı.

İç ve dış hatlarda 2002'de yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısı, 2024 sonu itibarıyla 230,2 milyonun üzerine çıktı.

İç hat uçak trafiği 2024 sonu itibarıyla 902 bin 78, dış hat uçak trafiği 866 bin 779 oldu.

Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen uçuş sayısı 521 bin 724'ü transit üst geçiş olmak üzere 2 milyon 290 bin 581'i buldu. Böylece, Türkiye semalarından her 14 saniyede bir uçak geçti. Transit üst geçiş sayısı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,5 arttı.

Ticari uçuş sayısı bu dönemde 1 milyon 412 bin 238 olarak kayıtlara geçerken, iniş-kalkış yapan uçakların yüzde 62'sini bu uçuşlar oluşturdu.

"Havacılık sektörüne yatırımlara devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarih boyunca coğrafi ve kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını belirterek, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 2024 sonu itibarıyla 58'i bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkeleri arasına girmesini sağladıklarını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık sektöründe uluslararası alanda da başarılar elde ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, havacılık sektörüne son 22 yılda yapılan yatırımlarla hava yolunun "halkın yolu" haline geldiğine işaret ederek, "4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz." dedi.

Havacılık sektörüne yönelik yatırımlara devam edeceklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türk sivil havacılığının küresel ölçekte yükselen yıldız olmasına, yolcu memnuniyeti odaklı hizmetlerin kalite çıtasını yükseltmeye, insana ve çevreye duyarlı projelerle gerekli donanımları temin ve tesis etmeye bu yıl da devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Hava Trafiği 2,3 Milyon Uçuşla Rekor Kırdı - Son Dakika

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