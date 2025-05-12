Türkiye'de Kalıntı Mücadelesi Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye'de Kalıntı Mücadelesi Güçleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de kalıntı ile mücadele kapsamında yılda 20-30 bin denetim yapıyor.

12.05.2025 15:25
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, " Türkiye'de kalıntı ile mücadele kapsamında tarlada, bağda, bahçede ve seralarda denetimler yapıyoruz. Yılda 20 ila 30 bin arasında denetim yapmaktayız." dedi.

Dilber, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleştirilen Uluslararası Bitki Sağlığı Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, bitki sağlığının gıda güvenliğinin temeli olduğunu belirtti.

Dilber, zararlılarla enfekte olmuş bitkilerin gıda kaynakları üzerinde olumsuzlukları tetikleyebileceğini söyledi.

Bitki sağlığı koruma çalışmaları kapsamında farkındalığı arttırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Dilber, Türkiye'de böceğinden virüsüne ve mantarına kadar 668 zararlı organizmanın bulunduğunu ifade etti.

Dilber, bu durumun Türkiye'deki ürün ve iklim çeşitliliğinden kaynaklandığını kaydederek, iklim değişikliğinin zararlı organizmaların gelişimlerini hızlandırarak bitkisel üretimi tehdit ettiğini vurguladı.

Bitki sağlığını korurken doğa dostu mücadele yöntemlerini de yaygınlaştırmak zorunda olduklarını anlatan Dilber, "Zararlılarla mücadele ederken diğer tarafından insan, çevre ve hayvan sağlığını da dikkate almak durumundayız. Biyolojik yöntemlere ağırlık vermekteyiz. 15 yıldır biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilerimize destek oluyoruz. Kimyasal kullanımı azaltmaya yönelik ayrıca böcek salımı ve doğal düşman kullanımı gibi yenilikçi yaklaşımları da benimsemekteyiz." dedi.

Pestisit kalıntısı denetimlerini her geçen yıl arttırdıklarına dikkati çeken Dilber, "Türkiye'de kalıntı ile mücadele kapsamında tarlada, bağda, bahçede ve seralarda denetimler yapıyoruz. Yılda 20 ila 30 bin arasında denetim yapmaktayız. Sadece Antalya'da 6 bin farklı üretim yerinde denetimler yaptık. Önceliğimiz çevre, insan ve hayvan sağlığı. Bu konuda her türlü tehditle mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Antalya'da 2024'te hasat öncesi 6 bin numune alındı

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, 2025 yılının kalıntı ile mücadele yılı ilan edildiğini anımsattı.

Antalya'da tarımsal üretimin ciddi emeklerle yapıldığını dile getiren Erkal, kentte hayatını sürdüren herkesin bir şekilde üretimle ilişkili olduğunu kaydetti.

Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında yaş sebze ve meyvede pestisit kalıntısını çok fazla olduğu yönünde paylaşımların yapıldığını anlatan Erkal, şöyle konuştu:

"İnsanlara zehir yedirdiğimiz yönünde yayınlar yapılıyor. En hafif ifade ile bu üreticiye yapılan çok büyük bir saygısızlıktır. Türkiye'nin geldiği nokta Avrupa'daki, dünyadaki birçok tarımsal, bitkisel üretim yapan ülkeden çok daha iyi durumda. Kendi insanımızı sağlıklı gıdaya ulaştırmak için, sağlıklı bir şekilde beslemek için bakanlığın politikaları çerçevesinde taşrada ciddi denetimler, kontroller, eğitim çalışmaları yapıyoruz. Antalya'da geçtiğimiz yıl hasat öncesi 6 binin üzerinde numune aldık. Az miktarda da olsa uygunsuz olanlarla ilgili idari yaptırımlar yaptık, bazı ürünlerin imhasını sağladık. Üreticimiz ciddi anlamda bilinçli ve bilgili."

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman da su kullanımının Antalya gibi yağış alan bir ilde bile tehlikeli boyuta geldiğini belirtti.

Antalya'nın örtü altı üretimde Türkiye'nin lider kenti olduğunu ifade eden Hacısüleyman, "Özellikle su kullanımı ve toprağın verimliliğini maksimum düzeyde kullanmamız lazım. Sürdürülebilir tarım ve gıda üretimini sağlamamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Kalıntı Mücadelesi Güçleniyor - Son Dakika

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