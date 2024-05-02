Türkiye'de Kırmızı Et Üretimi 2023 Yılında Arttı - Son Dakika
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Türkiye'de Kırmızı Et Üretimi 2023 Yılında Arttı

Türkiye\'de Kırmızı Et Üretimi 2023 Yılında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023 yılında yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 tona çıktı. Sığır eti üretimi yüzde 6,2 artarken, koyun eti üretimi yüzde 16,3, keçi eti üretimi yüzde 11,3 ve manda eti üretimi yüzde 13,3 arttı. Son on yılda kırmızı et üretimi ise 1 milyon 123 bin 59 tondan 2 milyon 384 bin 47 tona yükseldi.

02.05.2024 11:00
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi 2023 yılında yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. 2022'de 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretiminin, 2023 yılında yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 tona çıktığı belirlendi.

Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 6,2 artarak 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi yüzde 16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi yüzde 11,3 artarak 128 bin 989 ton, manda eti üretimi ise yüzde 13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu.

2023 yılında kırmızı et üretiminin yüzde 70,1'ini sığır eti, yüzde 23,9'unu koyun eti, yüzde 5,4'ünü keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.

Son on yıla ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerine göre ise toplam kırmızı et üretimi 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton iken 2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştı.

Kaynak: ANKA

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