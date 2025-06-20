16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı - Son Dakika
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16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı

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16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı
20.06.2025 15:34
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16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı
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Dünyanın en büyük veri sızıntılarından biri yaşandı. Apple, Facebook ve Google dahil olmak üzere birçok büyük platformun yaklaşık 16 milyar hesap bilgisi sızdırıldı. Sızan bilgiler sadece bu platformlarla sınırlı kalmadı, Instagram, Microsoft, Netflix, PayPal, Roblox, Discord, Telegram, GitHub ve 29'dan fazla ülkede çeşitli devlet hizmetlerinin hesap bilgileri de açığa çıktı.

Dünyanın en büyük veri sızıntılarından biri yaşandı. Apple, Facebook ve Google dahil olmak üzere birçok büyük platformun yaklaşık 16 milyar hesap bilgisi sızdırıldı. Uzmanlar, tüm kullanıcıların şifrelerini hemen değiştirmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu sızıntı, tarih boyunca yaşanan en büyük veri ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçti. Siber suçluların kişisel bilgilerinize ve çevrimiçi hesaplarınıza benzeri görülmemiş bir erişim sağladığı belirtiliyor. Üstelik sızan bilgiler eski değil, yakın zamanda ele geçirilmiş "güncel" verilerden oluşuyor.

Sızan bilgiler sadece Apple, Facebook ve Google hesaplarıyla sınırlı kalmadı. Instagram, Microsoft, Netflix, PayPal, Roblox, Discord, Telegram, GitHub ve 29'dan fazla ülkede çeşitli devlet hizmetlerinin hesap bilgileri de açığa çıktı. Türkiye dahil pek çok ülkeden kullanıcıların verilerinin de sızmış olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu tür bilgilerin dolandırıcılık, banka hesaplarından para çalma, sahtekarlık ve spam saldırıları gibi tehlikeli amaçlarla kullanılabileceğini ifade ediyor.

Siber güvenlik araştırmacıları, sızan verilerin çoğunun "infostealer" adlı zararlı yazılımlar aracılığıyla toplandığını açıkladı. Bu tür kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarlara sızıp kullanıcıların giriş bilgilerini, finansal verilerini ve diğer kişisel bilgilerini çalıyor.

Verilerin büyük çoğunluğu çok sayıda kişinin hesaplarının en azından bir kısmının ele geçirilmiş olabileceğini gösteriyor. Bu da kullanıcıların artık siber saldırılara karşı daha savunmasız olduğunu ortaya koyuyor.

CyberNews adlı güvenlik platformunun araştırmacıları, kullanıcılara şu tavsiyelerde bulunuyor: Şifrelerinizi hemen değiştirin, iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin ve hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Özellikle bazı sızan veri kümelerinde çerezler ve oturum bilgileri gibi yöntemlerle 2FA korumasının aşılabileceği uyarısı yapıldı.

Yubico web güvenlik firmasının İngiltere direktörü Niall McConachie ise bu sızıntının, klasik şifrelerin artık yeterli olmadığını gösterdiğini belirtti. Daha güvenli olan ve şifre kullanmadan giriş yapılmasını sağlayan "passkey" yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak, milyonlarca kullanıcı için kritik bir güvenlik alarmı verilmiş durumda. Hesaplarınızın güvenliği için şifrenizi hemen değiştirip, mümkünse iki faktörlü koruma kullanmanız hayati önem taşıyor.

Sosyal Medya, Teknoloji, Microsoft, Instagram, Güvenlik, Telegram, Facebook, Roblox, Google, Apple, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    Sıkıntı yok kozmik oda soygunuyla anne kızlık soyadımız bile gitti bu onun yanında yayla çorbası 31 6 Yanıtla
  • Unal Yasar:
    Benim kendimden korkum yok da, devlet dairelerindeki bilgilerimiz kabak gibi ortada ona yanarım. Oraların veri güvenliği sınırımız gibiyse ateş en masumu da yakacak. 24 3 Yanıtla
  • Osmanlı Devleti:
    İsrail'e verdik deniyorlar da hesaplar sızdırıldı diyorlar. 9 2 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    ekonom rezalet bilgisayar sistemi rezalet 4 3 Yanıtla
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