Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler - Son Dakika
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Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler

Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran\'ı 6 parçaya böldüler
20.06.2025 14:29
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İsrail-İran savaşının 8. gününde The Economist, İran bayrağını 6 parçaya bölünmüş şekilde kapağına taşıyarak ''Bu nasıl sona erecek?'' sorusunu gündeme getirdi. Görsel, ''İran parçalanır mı?'' tartışmalarını alevlendirdi. Uzmanlara göre İsrail'in amacı, İran'ı iç karışıklıkla zayıflatmak.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 8. gününe girerken, uluslararası basında savaşın olası sonuçlarına dair analizler art arda geliyor. Bu kapsamda İngiltere merkezli The Economist dergisinin son sayısında yayınladığı kapak, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İRAN BAYRAĞI 6 PARÇAYA BÖLÜNDÜ

Dergi, 21–27 Haziran 2025 tarihli sayısının kapağında İran bayrağını 6 parçaya bölünmüş, yanmış ve yırtılmış şekilde tasvir etti. Karanlık bir fon üzerinde sunulan görselin üstünde ise "How will this end? (Bu nasıl sona erecek?)" başlığı yer aldı. Bu çarpıcı kapakla birlikte The Economist, savaşın sadece bölgesel değil, küresel bir yıkım ve parçalanma sürecine dönüşebileceğine işaret etti. Görseldeki detaylar, İran'ın siyasi ve coğrafi bütünlüğüne dair ciddi bir sorgulamayı gündeme taşıdı.

Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler

"İRAN PARÇALANIR MI?" SORUSU MASADA

Kapak yayınlandıktan sonra uluslararası medyada "İran parçalanır mı?" sorusu tartışılmaya başlandı. Bazı uzmanlara göre İsrail'in hedefi yalnızca askeri çatışma değil; İran'daki devlet otoritesini sarsmak, iç karışıklıklarla ülkeyi zayıflatmak ve parçalanmaya zemin hazırlamak. Analistler, İsrail'in asıl stratejisinin İran'da bir iç savaş senaryosu oluşturarak, ülkenin siyasi yapısını çökertecek bir süreci tetiklemek olduğunu öne sürüyor.

Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler

DERGİDEN TUHAF OLMAYAN SİMGELER

Uzmanlar ayrıca, The Economist'in 2025 yılı başında yayınladığı yılbaşı kapağında da İran füzelerine yer verildiğini hatırlatarak, bu son kapağın tesadüf olmadığını savunuyor. Derginin kapaklarının zaman zaman "politik mesajlar içeren küresel projeksiyonlar" içerdiği düşüncesi, yeni sayının yorumlarını daha da derinleştirdi.

Uluslararası İlişkiler, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bayram ÖZSOY:
    koskoca pers medeniyetini yok edebileceginizi mi sanıyorsunuz. Turk Milleti yeri geldiginde canıyla kanıyla sahip cıkar hic supheniz olmasın. bu cografya bizim asla basaramayacaksınız. 48 56 Yanıtla
  • Unal Yasar:
    Müslüman ülkeler sürekli ağızla iş yaptığı sürece parçalanmayan kalmaz. Her şeyimizle muhtacız arkadaş adamlara. Elimizde bir iman ve ibadetimiz vardı onu kaybettik kaybediyoruz. 58 6 Yanıtla
  • Alparslan Ertugrul:
    Türkiye İsrailin yanında İran'a karşı medyayı uyanık izleyin anlarsınız 34 25 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Bob takır takır işliyor bugün sn Receb Suriye'yi parçalamak için elinden geleni yaptı ne imiş surye muhalifler adı altında neten hayhoya alan açtılar 23 16 Yanıtla
  • D Celik:
    Bayraktar ortak Leonardo bir bakın Google 6 9 Yanıtla
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