Telegram\'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Mesajlaşma platformu Telegram'ın milyarder kurucusu Pavel Durov, 17 milyar sterlinlik servetini, hem doğal yollarla hem de sperm bağışıyla dünyaya gelen toplam 100'ün üzerindeki çocuğuna bırakacağını açıkladı.

40 yaşındaki teknoloji milyarderi Durov'un, üç farklı partnerden altı çocuğu bulunuyor. Ancak, 12 farklı ülkedeki onlarca çifte sperm bağışında bulunarak yaklaşık 100 çocuğun daha babası olduğu düşünülüyor.

Fransa'nın Le Point dergisine verdiği röportajda konuşan Durov, doğal yollarla dünyaya gelen çocukları ile bağış yoluyla doğanlar arasında hiçbir fark görmediğini belirtti:

"Hepsi benim çocuğum ve hepsinin eşit haklara sahip olmasını istiyorum. Ölümümden sonra birbirleriyle savaşmalarını istemem." dedi.

Ancak milyarder iş insanı, çocuklarının hiçbirine 30 yıl boyunca herhangi bir maddi pay verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

"Normal insanlar gibi yaşasınlar, kendi hayatlarını kursunlar, kendilerine güvenmeyi öğrensinler, yaratıcı olabilsinler – bir banka hesabına bağımlı yaşamasınlar." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl, İsviçre'de yaşayan Rus asıllı Irina Bolgar adlı bir kadının, Durov'un üç çocuğunun babası olduğunu iddia etmesinin ardından, Durov'un sperm bağışı yoluyla birçok çocuğa sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Bolgar, Forbes Rusya'ya yaptığı açıklamada, 2013, 2016 ve 2017 yıllarında St. Petersburg'da doğan bir kız ve iki erkek çocuğunun babasının Durov olduğunu iddia etti.

Telegram, dünya genelinde aylık bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. Rusya'da "Mark Zuckerberg" veya "Elon Musk" olarak anılan Durov'un serveti yaklaşık 17 milyar sterlin olarak tahmin ediliyor.

Rusya doğumlu olan Durov, çocukluk yıllarının bir kısmını İtalya'da geçirdi. Daha sonra, antik Roma edebiyatı uzmanı olan babasının St. Petersburg Üniversitesi'nde görev almasıyla yeniden Rusya'ya döndü.

Şu anda Fransa'da, Telegram üzerinden yürütüldüğü iddia edilen organize suç faaliyetleri kapsamında yargı gözetimi altında bulunuyor. 21 yaşındayken Rusya'nın Facebook'u olarak anılan VK adlı sosyal ağı kurdu. Ancak Ukraynalı protestocuların bilgilerini Rus güvenlik birimlerine vermeyi reddedince, şirketinden vazgeçmeye zorlandı ve 2014 yılında yurtdışına taşındı.

Güvenli iletişim eksikliği nedeniyle Telegram'ı kurduğunu belirten Durov, Berlin, Londra ve San Francisco'da yaşama girişimlerinin bürokratik engeller nedeniyle başarısız olduğunu, bu yüzden Dubai'ye yerleştiğini ifade etti.

Şu anda Fransız ve BAE vatandaşlığına sahip olan Durov, Telegram'ın tek sahibi olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl, Fransız yetkililer tarafından çocuk pornosu, uyuşturucu ticareti ve uygulama üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. Ancak Durov, Mart ayında tüm suçlamaları reddederek tekrar Dubai'ye döndü.