Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Bir döneme damgasını vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki "Caroline" karakteriyle hafızalara kazınan, son olarak da "Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı "Nadya" rolüyle ekrana gelen Alman oyuncu Wilma Elles, yeniden anne olmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı samimi açıklamayla takipçilerine müjdeli haberi duyuran Elles, ailesine dördüncü bir üyenin katılacağını paylaştı.

"TEKRAR HAMİLEYİM… AİLEMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"

Wilma Elles şimdi ise sosyal medya sayfasından dördüncü kez anne olacağını açıkladı. Elles paylaşımına şu ifadeleri kullandı, "Evet doğrudur.. Tekrar hamileyim ve 4. çocuk bekliyoruz! Ailemizi büyütüyoruz.. Melodi, Milat ve Tiara'ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu.. Ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik'

2014 yılında iş insanı Arif Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles, bu evliliğinden ikiz çocukları Milat ve Melodi'yi dünyaya getirmişti.

2019 yılında yollarını ayıran çiftin velayeti anneye verilmişti. Elles, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

Bu evlilikten Tiara adını verdikleri bir kız çocukları olmuştu. Minik Tiara'nın doğumu da geçtiğimiz yıl, 5 Ekim tarihinde nazar boncuğu ve kalp emojileriyle duyurulmuştu.