Türkiye'de Kritik Teknoloji İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Türkiye'de Kritik Teknoloji İhracatı Rekor Kırdı

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Türkiye'nin kritik teknoloji ihracatı, 2023'ün ilk yarısında 56,2 milyar dolara ulaştı.

ZEYNEP DUYAR/MERT DAVUT - Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerden oluşan "kritik teknoloji" ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında 56,2 milyar dolara ulaştı.

Rekabetçi üretime yönelik imalat sanayisinde yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracak politikalara öncelik veren Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları, ihracat rakamlarına da yansıdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, havacılık ve uzay araçlarından silah ve mühimmata, motorlu kara taşıtlarından tıbbi ürünlere, bilgisayardan elektrikli teçhizata kadar teknoloji gerektiren ürünlerde ihracatını artırıyor.

Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2013'te 53,1 milyar dolar iken 2017'de 60,1 milyar dolar seviyesini gördü. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2021'de 77,4 milyar dolar bandına çıkarken, 2022'de 88,7 milyar dolar oldu. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2023'te 97,3 milyar dolar, 2024'te 101,1 milyar dolar ve geçen yıl 111,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ihracat, ocak-haziran döneminde de geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 8,4 artarak 56,2 milyar dolara çıktı.

Yüksek teknolojide bilgisayar, elektronik ve optik ürünler imalatı zirvede

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 4,4 milyar dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatı, bu yılın ilk yarısında da 4,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Söz konusu ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,3 artış gösterdi.

Bu kategoride en fazla ihracat, 1,7 milyar dolarla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" alanında gerçekleşti. Bunu 1,6 milyar dolarla "hava ve uzay araçları imalatı" ve 1,3 milyar dolarla "eczacılıkla ilgili ürünlerin, tıbbi kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı" izledi.

Orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında motorlu kara taşıtları zirvede

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da aynı dönemde yüzde 8,8 artışla 51,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bu kategoride yer alan "motorlu kara taşıtlarının imalatı" 19,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan sektör oldu.

Bunu, 9,8 milyar dolarla "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin", 9,6 milyar dolarla "elektrikli teçhizat", 9,3 milyar dolarla "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat" imalatları izledi.

Bu alanları da 2,5 milyar dolarla "silah ve mühimmat (cephane) imalatı", 537 milyon dolarla "tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı" ve 393,4 milyon dolarla "hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı ve gemi ve tekne yapımı hariç diğer ulaşım araçlarının imalatı" takip etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Kritik Teknoloji İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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