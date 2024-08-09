Türkiye'de ''Maymun çiçeği'' vakası tespit edildi mi? Resmi makamlardan net yanıt - Son Dakika
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Türkiye'de ''Maymun çiçeği'' vakası tespit edildi mi? Resmi makamlardan net yanıt

Türkiye\'de \'\'Maymun çiçeği\'\' vakası tespit edildi mi? Resmi makamlardan net yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakasının tespit edilmediğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır.

09.08.2024 14:43
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de bu yıl herhangi bir "Maymun çiçeği" vakasının tespit edilmediğini bildirdi.

"VAKA TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'Maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de ''Maymun çiçeği'' vakası tespit edildi mi? Resmi makamlardan net yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cihan CANKAYA: O Sadece maymunlara bulasiyor , bizimkiler Ayi 5 0 Yanıtla
  • Emin ÖZMEN: İyi ondan bari geri kaldık çok şükür 0 0 Yanıtla

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