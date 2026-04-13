ÖTV Muafiyeti Kapsamı Genişletildi: Yüzde 40 ve Üzeri Ortopedik Engelliler İçin Araç Alımında Vergi Avantajı

13.04.2026 14:35
Türkiye'de araç fiyatları Avrupa standartlarının üstünde seyrederken, engelli bireyler için ÖTV muafiyeti ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlar, belirlenen taşıtları 10 yılda bir defaya mahsus ÖTV istisnasından yararlanarak alabilecek. Yeni düzenleme ile muafiyet kapsamındaki araç modelleri de belirlendi.

Türkiye'de araç piyasasında ÖTV yükünün yüksek olması, araç fiyatlarını Avrupa standartlarının üzerine çıkarıyor. ÖTV muafiyeti hak kazananlar ise hangi araçları alabilecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Yeni yasa ile araç fiyat limiti güncellendi ve yerli üretim kriteri öne çıktı. Anayasa Mahkemesi kararı sonrası yapılan düzenlemede, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip vatandaşlar için kolaylıklar sağlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen değişiklikle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda düzenleme yapıldı. Buna göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden, sürücü belgesi alamayacağına karar verilenler de, belirlenen taşıtların ilk alımında 10 yılda bir defaya mahsus ÖTV istisnasından yararlanacak. Yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeden araç alabiliyor, daha düşük oranlarda ise özel tertibat şartı aranıyor. Muafiyetle alınan araçlar 10 yıl satılamıyor.

ÖTV muafiyeti kapsamında, Toyota markasından Corolla ve C-HR modellerinin çeşitli versiyonları, Hyundai markasından ise İ20 ve Bayon modelleri sunuluyor. Hyundai'nin bu kapsamdaki en ucuz aracı 927.000 TL, en yüksek fiyatı ise 1.275.000 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, 'Hangi araçlar alınabilir?' ve 'ÖTV indirimi nasıl hesaplanır?' sorularına yanıt arıyor, 2026 ÖTV'siz araç listesi ve detaylar merak ediliyor.

