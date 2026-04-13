Türkiye'de Sosyal Medyaya Kimlik Zorunluluğu ve 15 Yaş Altı Düzenlemesi Belirsizliğini Koruyor
Türkiye'de Sosyal Medyaya Kimlik Zorunluluğu ve 15 Yaş Altı Düzenlemesi Belirsizliğini Koruyor

13.04.2026 16:30
TBMM'de 15 yaş altı sosyal medya kısıtlamasını içeren kanun teklifi görüşülürken, tüm kullanıcılar için kimlik doğrulama zorunluluğunun teknik ayrıntıları ve takvimi henüz netleşmedi. Platformlardan net yanıt alınamazken, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları düzenlemeleri eleştiriyor.

TBMM Genel Kurulu, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifini bu hafta içinde görüşmeye başladı, ancak iktidar ile muhalefet partileri arasında uzlaşıya varılamaması nedeniyle görüşmeler ertelendi. Teklifin gelecek hafta yasalaşabileceği ifade ediliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tartışmaya açtığı 'tüm sosyal medya kullanıcıları için kimlik doğrulama zorunluluğu' şartıyla ilgili teknik ayrıntılar ve takvim henüz kesinleşmiş değil. Gürlek, üç ay içinde herkesin sosyal medyaya gerçek kimliğiyle gireceğini söylemişti, ancak platformlardan net yanıt alınamadığı belirtiliyor.

CHP, çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik tartışmalarda keskin yasaklar yerine kademeli denetim önerdi. Parti, yaşa göre sınıflandırılmış içerik ve ebeveyn denetimini esas alan bir sistem savunuyor. Ayrıca, 15 yaş altı çocuklar için günlük oyun ve video içerik süresinin 1 saatle sınırlandırılmasını öneriyor.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) ise sosyal medyaya kimlik ve yaş doğrulamasıyla girilmesini öngören düzenlemeyi eleştirerek, bunun 'toplumu tamamen susturacak bir siyasi mühendislik aracı' olduğunu ve devasa bir dondurucu etki yaratacağını belirtti. Dernek, sistemin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

