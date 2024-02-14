Türkiye'de Tavuk Yumurtası Üretimi ve İnek Sütü Miktarı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Tavuk Yumurtası Üretimi ve İnek Sütü Miktarı Arttı

Türkiye\'de Tavuk Yumurtası Üretimi ve İnek Sütü Miktarı Arttı

TÜİK verilerine göre, aralık ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 artarken, inek sütü miktarı yüzde 9,9 artış gösterdi. Ayrıca, ocak-aralık döneminde tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken, inek sütü miktarı yüzde 4,8 arttı.

14.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi ve üreticilerden toplanan inek sütü miktarının arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 artarken kesilen tavuk sayısı yüzde 0,9, tavuk eti üretimi yüzde 0,4, hindi eti üretimi yüzde 1,5 azaldı. Ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7, tavuk eti üretimi yüzde 3,7, hindi eti üretimi yüzde 11,3 azaldı. Bir önceki ay 202 bin 143 ton olan tavuk eti üretimi aralık ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 200 bin 333 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 799 milyon 656 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 1 milyar 855 milyon 505 bin adet oldu.

874 BİN 193 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Aralıkta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9, ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,8, ayran üretimi yüzde 9,5, yoğurt üretimi yüzde 3,3, içme sütü üretimi yüzde 8,5, tereyağı üretimi yüzde 6,9 arttı. Ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,7, ayran üretimi yüzde 8,3, yoğurt üretimi yüzde 4,3, içme sütü üretimi yüzde 1,5 arttı; tereyağı üretimi ise yüzde 9 azaldı. Bir önceki ay 810 bin 149 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı aralık ayında yüzde 7,9 oranında artarak 874 bin 193 ton oldu. Bir önceki ay 139 bin 158 ton olan içme sütü üretimi de aralık ayında yüzde 4,7 oranında artarak 145 bin 648 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Aralık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Tavuk Yumurtası Üretimi ve İnek Sütü Miktarı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:07:25. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Tavuk Yumurtası Üretimi ve İnek Sütü Miktarı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement