Türkiye'de Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla Desteklenen Firmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla Desteklenen Firmalar

Türkiye, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile ileri teknoloji firmalarına destek vererek kalkınmayı hedefliyor.

24.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Teknoloji ve İnovasyon Fonu aracılığıyla sağlıktan otomotive, e-ticaretten dijital pazarlamaya, otonom sürüş teknolojilerinden yapay zeka destekli robotlara kadar çeşitli alanlarda ileri teknoloji ürünü geliştiren firmalara sağladığı desteklerle "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendiriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde teknoloji firmalarına yönelik farklı kategorilerde destekler sağlanıyor.

Bu kapsamda devreye alınan Türkiye Kalkınma Fonunun alt fonu ve Bakanlığın yatırımcısı olduğu 475 milyon liralık Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere doğrudan yatırım ve girişim sermayesi fonları üzerinden dolaylı yatırım gerçekleştiriliyor. Bu fonla, Türkiye'de girişim ekosisteminin gelişiminin desteklenmesi ve katma değeri yüksek, yeni teknolojileri içeren ürün ve servislerin geliştirilmesiyle ülke kalkınmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Söz konusu yatırım desteğini almak isteyen firmaların teknoloji odaklı olarak küresele açılma hedefine ve potansiyeline sahip olması, ciro üretmesi, pozitif nakit akışının öngörülebilmesi, Türkiye'de kurulu bulunması veya operasyonlarının en az yüzde 50'si ülkede yer alması gibi kriterler aranıyor.

Doğrudan yatırım alan firma sayısı 12'ye ulaştı

Fon kapsamında doğrudan yatırım alan firmalar arasında patoloji süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik yapay zeka tabanlı karar destek yazılımı geliştiren Virasoft, yenidoğanların beslenme yeteneğinin ölçülmesine yönelik biyomedikal ürünler geliştiren Kuartismed ve mikro akışkan tabanlı, likit biyopsi platformu üreticisi Cellsway gibi sağlık teknolojisi geliştiren kuruluşlar yer alıyor.

Otel müşteri yönetim platformu geliştiricisi WeBee, e-ticaret analitiği platformu üreticisi Mindsite, yeni nesil dijital pazarlama platformu üreticisi Wask, perakende sektörüne yönelik yapay zeka çözümleri sunan Vispera ve görsel veri anonimizasyonu yapan Syntonym de doğrudan yatırım alan firmalar arasına girdi.

Öte yandan otomotiv endüstrisine yönelik artırılmış gerçeklik entegrasyonlu gösterge paneli üreticisi CY Vision ve AI destekli otonom teslimat robotları ve sistemleri geliştiricisi Delivers.AI firmaları da doğrudan yatırım aldı.

Son olarak SAE Seviye-4 otonom sürüş yazılım platformu üreticisi Adastec ve otomotiv sektörüne yönelik kamera ve ileri seviye sürüş destek sistemi (ADAS) çözümleri geliştiricisi Büyütech'in de doğrudan yatırım programına dahil edilmesiyle Teknoloji ve İnovasyon Fonu kapsamında yatırım alan firma sayısı 12'ye ulaştı.

Türkiye Teknoloji Fonu kapsamında dolaylı yatırım alan firmalar ise girişim sermayesi yatırımları Revo, ScaleX ve 500 İstanbul oldu.

Destekten yararlanmak isteyen "derin teknoloji" firmaları "https://teknolojiinovasyonfonu.com.tr/" adresinden başvuru yapabiliyor. Bu kuruluşlar aynı zamanda geleceğin "Turcorn" adayı olarak da görülüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla Desteklenen Firmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:38:12. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla Desteklenen Firmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement