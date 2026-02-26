Terörsüz Türkiye Süreci Başladı - Son Dakika
Terörsüz Türkiye Süreci Başladı

26.02.2026 01:39
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün 'terörsüz Türkiye' süreciyle yeni bir aşamaya geçilmiş durumdadır. Muhterem Cumhurbaşkanımızın karalı liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin güçlü desteğiyle başlayan bu süreç, aziz milletimizin fertleri arasına nifak sokan terör meselesinin suhuletle çözülmesi iradesidir." dedi.

Haber: Erkan Karaca

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da iftar programına katıldı. Burada konuşan Çiftçi, şunları söyledi:

"Son kırk yıldır enerjimizi alan terör meselesi karşısında devletimiz kararlı bir mücadele yürüttü. Güvenlik güçlerimizin fedakarlığı, aziz milletimizin feraseti sayesinde bugün çok farklı bir noktadayız. Bu başarının en büyük kahramanları; canını bu vatan için feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Hepsine minnet ve şükran borçluyuz. Bugün 'terörsüz Türkiye' süreciyle yeni bir aşamaya geçilmiş durumdadır. Muhterem Cumhurbaşkanımızın karalı liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle başlayan bu süreç; aziz milletimizin fertleri arasına nifak sokan terör meselesinin suhuletle çözülmesi iradesidir."

Cumhur İttifakıyla başlatılan ve bir devlet projesi olarak yürütülen 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' vizyonu için İçişleri Bakanlığı olarak azami hassasiyet göstereceğiz. Bu iradeyi ortaya koyan Muhterem Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Yapıcı tutumuyla TBMM Başkanımıza, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna; süreci koordinasyon içinde yürüten devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyorum.

İnşallah önümüzdeki dönemde; Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine doğru kararlı yürüyüşümüzü kimse durduramayacak. Bu milletin istikametini tayin eden irade yine kendi öz iradesi olacaktır. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak; suç ve suçluyla mücadelede asla rehavete kapılmadan, suçu kaynağında kurutacak stratejiler geliştirerek kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Huzur ve güven ortamını daha da tahkim edeceğiz. Şiarımız nettir; Birlikte Huzur, Birlikte Güven. Türkiye'nin her karış toprağında, her ilinde, her ilçesinde vatandaşımızın yanında olacağız. Devletin şefkatini de kudretini de aynı anda hissettireceğiz."

Kaynak: ANKA

