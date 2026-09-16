Türkiye'deki LGBTİ+ operasyonları... Tutuklamalar ve protestolara müdahale dünya basınında - Son Dakika
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Türkiye'deki LGBTİ+ operasyonları... Tutuklamalar ve protestolara müdahale dünya basınında

Türkiye\'deki LGBTİ+ operasyonları... Tutuklamalar ve protestolara müdahale dünya basınında
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Türkiye'de LGBTİ+ kişi ve kuruluşlara yönelik operasyonlar ile operasyonları protesto edenlere yönelik gözaltılar, uluslararası basında geniş yer buldu. Reuters, Associated Press (AP) ve Fransız Le Monde gazetesi, tutuklama ve gözaltı sayılarını öne çıkarırken, LGBTİ+'lara yönelik söylemin sertleşmesine, protestolara müdahalelere ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının tepkilerine dikkati çekti.

(ANKARA) - Türkiye'de LGBTİ+ kişi ve kuruluşlara yönelik operasyonlar ile operasyonları protesto edenlere yönelik gözaltılar, uluslararası basında geniş yer buldu. Reuters, Associated Press (AP) ve Fransız Le Monde gazetesi, tutuklama ve gözaltı sayılarını öne çıkarırken, LGBTİ+'lara yönelik söylemin sertleşmesine, protestolara müdahalelere ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının tepkilerine dikkati çekti.

Reuters, "Türkiye, LGBTİ+ operasyonlarında 31 kişiyi tutukladı, 126 protestocuyu gözaltına aldı" başlıklı haberinde, şunlar kaydedildi:

"Türk makamları salı günü LGBTİ+ grupları hedef alan hükümet operasyonları kapsamında en az 31 kişiyi tutuklarken, polis baskın ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla Ankara ve İstanbul'da düzenlenen gösterilerde en az 126 kişiyi gözaltına aldı."

Reuters, İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen grubun polis tarafından engellendiğini, Ankara'daki gösterinin de dağıtıldığını aktardı. Son bir haftada dernek merkezlerine baskınlar düzenlendiği, internet sitelerinin engellendiği, farklı kentlerde tutuklamalar gerçekleştirildiği belirtilen haberde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Ailem Güvende" adı verilen operasyonların çocukları ve aile değerlerini korumayı amaçladığı yönündeki açıklamasına da yer verildi.

AP: "LGBT+ BİREYLER TOPLUMDAKİ HER SORUNUN NEDENİ GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Associated Press (AP) ise gelişmeleri, "Polis, LGBTİ+ operasyonlarını protesto eden onlarca kişiyi İstanbul'da adliye önünde gözaltına aldı" başlığıyla duyurdu. AP, Çağlayan Adliyesi önünde toplanan göstericilerin birkaç gün önce gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistlerin serbest bırakılmasını talep ettiğini ve polisin göstericileri çevreleyerek gözaltına aldığını yazdı.

Eylemcilerden 36 yaşındaki Banu Aslan, AP'ye yaptığı açıklamada, "İktidarın LGBT+ bireyleri bu toplumdaki her sorunun nedeni gibi göstermeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

AP, iktidarın son yıllarda LGBTİ+ gruplara yönelik söylemini sertleştirdiğine dikkati çekerek, 2015'te yasaklanan İstanbul Onur Yürüyüşü'nün önceki yıllarda on binlerce kişiyi bir araya getirdiğini, sonraki yıllarda düzenlenmek istenen etkinliklere ise güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini hatırlattı. Ajans ayrıca, geçmişte Türkiye limanlarına birçok kez yanaşan LGBTİ+ temalı bir kruvaziyer gemisine bu yaz yanaşma izni verilmediğini hatırlattı.

LE MONDE: "LGBT+ TOPLULUĞUNA YÖNELİK GÖZALTI DALGASI SÜRÜYOR"

Fransız Le Monde gazetesi de haberi, "Türkiye'de LGBT+ toplumundaki gözaltı dalgası sürüyor" başlığıyla yayımladı. Gazete, "göstericilerin ve gazetecilerin gözaltına alınması, sosyal medya hesaplarının engellenmesi" ifadeleriyle özetlediği gelişmelerin pazar günü başlayan operasyonların devamı olduğunu yazdı. Le Monde, avukatlara dayanarak Çağlayan Adliyesi önündeki eylem sonrasında 91 kişinin gözaltına alındığını aktarırken, BirGün'den bir gazeteci ile Alman kamu yayıncısı ARD'den bir gazetecinin de gözaltına alınanlar arasında bulunduğunu bildirdi. Gazete, aynı gün Ankara'da yaklaşık 300 kişinin katıldığı bir dayanışma gösterisi düzenlendiğini, DEM Parti milletvekilinin verdiği bilgiye göre burada 20 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Gazete ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan ettiğini hatırlattı. Haberde, Avrupa Birliği'nin tepkisinin ardından Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty'nin açıklamasına ve Uluslararası Af Örgütü'nün operasyonların sona erdirilmesi çağrısına da yer verildi.

Kaynak: ANKA

Associated Press, İnsan Hakları, Le Monde, Fransız, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki LGBTİ+ operasyonları... Tutuklamalar ve protestolara müdahale dünya basınında - Son Dakika

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