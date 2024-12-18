Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor - Son Dakika
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Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye\'deki Suriyelilerin Kilis\'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

18.12.2024 16:46
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İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen 32 yaşındaki Talal Budo, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

Türkiye'ye 10 yıl önce sığındığını belirten Budo, "Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Suriye'de savaş bitti ve ülkemize dönüyoruz. Türkiye'de bizlere çok güzel davranıldı. Ben 10 yıl Çanakkale'de yaşadım. Orada dönercilik ve inşaat sektöründe çalıştım." dedi.

"Türk halkına çok teşekkür ediyorum"

Kamilya Said (12) ise 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getirerek, "Türkiye'de okula gittim. Türkiye güzel bir ülke. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. En çok teşekkür etmek istediğim kişi, Recep Tayyip Erdoğan. Ülkemize dönmek için bize yardım etti ve bizi korudu. Ülkeme döneceğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yeni bir hayat bizi bekliyor. İnşallah Suriye'yi yeniden tamir ederiz." ifadelerini kullandı.

Fatma Amar (11) da okulu yarıda bırakıp savaş bittiği için ülkesine döneceğini belirterek, "Türkiye'de güzel arkadaşlıklar kurdum. Artık savaş bitti ve ülkeme döneceğim için mutluyum. Orada okuluma devam edeceğim. Suriye'deki kardeşlerime Türkçe öğreteceğim. İleri de hemşire olmak istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılay, Beşir Derneği ve bazı yardım kuruluşları, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan polis ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtıp çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA

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