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Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 44,3'ü dumansız hava sahası - Son Dakika
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Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 44,3'ü dumansız hava sahası

Yükseköğretim Kurulu'nun yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'deki üniversitelerin 130'unun yerleşkelerinin yüzde 44,3'ü 'dumansız hava sahası' olarak ilan edildi. Üniversiteler tütün ürünlerinin kullanımını önleme ve pasif içiciliği engelleme konusunda çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor.

Türkiye\'deki üniversitelerin yüzde 44,3\'ü dumansız hava sahası
15.01.2024 - 11:12,
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), Türkiye'deki üniversitelerden 78'i devlet, 52'si vakıf toplam 130'unun yerleşkesinde açık alanların yüzde 44,3'ünün 'dumansız hava sahası' olduğu açıklandı.

YÖK, üniversitelerdeki dumansız hava sahası uygulamalarına ilişkin araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda dumansız hava sahası uygulamasının yaygınlaştırıldığını ortaya koydu. Üniversitelerin hem tütün ürünlerinin kullanımı hem tütün kullanımına özendirme hem de pasif içiciliğin önlenmesine yönelik örnek uygulamalar yürüttüğü ortaya çıktı. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye'deki üniversitelerden 78'i devlet, 52'si vakıf toplam 130'unun yerleşkelerindeki açık alanların yüzde 44,3'ü 'dumansız hava sahası' olarak ilan edildi. Üniversiteler, 'Dumansız Kampüs', 'Tütünsüz Üniversite', 'Dumansız Üniversite' gibi tanımlamalarla senatoları tarafından belirlenen usul ve esasları internet sitelerinden, sosyal medyadan ve kampüslerde farklı noktalara yerleştirilen tabela ve uyarı yazılarıyla paylaşarak, sahada sıkı takip yapıyor. Üniversiteler tütün ürünleri kullanımını önleme uygulamalarının yanı sıra bu alışkanlıktan nasıl kurtulanabileceğine ilişkin çözüm önerileri de paylaşıyor. Üniversitelerin kurum olarak tek tek yaptıkları uygulamaların dışında, ortak inisiyatifle belirledikleri kurallar da bulunuyor. Hacettepe, Başkent ve Bilkent üniversitelerinin ortak hazırladıkları 'Tütünsüz Üniversite İçin Adım Adım' başlıklı rehberde de 'Tütünsüz Üniversite' hedefini benimseyen üniversitelerin izlemesi ve uygulaması gereken çerçeve çiziliyor" denildi.

Kaynak: DHA
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Türkiye, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 44,3'ü dumansız hava sahası - Son Dakika
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