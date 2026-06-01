Türkiye'den 47 Üniversite Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den 47 Üniversite Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında!

01.06.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CWUR, 2023 yılında Türkiye'den 47 üniversiteyi 'dünyanın en iyi üniversiteleri' sıralamasına aldı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezinin (CWUR), bu yılki "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı.

CWUR tarafından bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralaması, tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.

Sıralama, "eğitim", "istihdam edilebilirlik", "öğretim üyeleri" ve "araştırma" olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı ve "araştırma" alanında "araştırma çıktısı", "yüksek kaliteli yayınlar", "etki" ve "atıflar" da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu.

Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi, 666'ncı sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu.

Bu üniversiteyi ilk 1000'de 707'nci sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733'üncü sıradaki Ankara Üniversitesi, 736'ncı sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 785'inci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813'üncü sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939'uncu sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989'uncu sıradaki Koç Üniversitesi takip etti.

İlk 1000'in ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri ise sırasıyla şöyle:

"Ege Üniversitesi (1052), Çukurova Üniversitesi (1106), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (1127), Bilkent Üniversitesi (1140), Gazi Üniversitesi (1151), Yıldız Teknik Üniversitesi (1191), Dokuz Eylül Üniversitesi (1206), Erciyes Üniversitesi (1265), Gaziantep Üniversitesi (1289), Atatürk Üniversitesi (1351), İstanbul Bilgi Üniversitesi (1378), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (1397), İstanbul Aydın Üniversitesi (1438), Akdeniz Üniversitesi (1446), Mersin Üniversitesi (1448), Karadeniz Teknik Üniversitesi (1494), Uludağ Üniversitesi (1506), TOBB Ekonomi ve Teknoloji (1515), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1532), Bahçeşehir Üniversitesi (1553), Fırat Üniversitesi (1559), Necmettin Erbakan Üniversitesi (1588), Adıyaman Üniversitesi (1612), Selçuk Üniversitesi (1633), Kafkas Üniversitesi (1653), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (1688), Sabancı Üniversitesi (1700), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1708), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1716), Özyeğin Üniversitesi (1773), Kocaeli Üniversitesi (1787), Sakarya Üniversitesi (1790), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1809), Bingöl Üniversitesi (1854), Süleyman Demirel Üniversitesi (1872), Giresun Üniversitesi (1878), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1939), Sinop Üniversitesi (1986) ve Gebze Teknik Üniversitesi (1992)."

En iyi üniversite Harvard

"En iyi üniversiteler" sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu.

Bu üniversitenin ardından 2'nci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 3'üncü sırada Stanford, 4'üncü sırada Cambridge, 5'inci sırada Oxford, 6'ncı sırada Princeton, 7'nci sırada Pensilvanya, 8'inci sırada Columbia, 9'uncu sırada Yale ve 10'uncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Türkiye, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den 47 Üniversite Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:40
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:08:50. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den 47 Üniversite Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.