Türkiye'den AB'ye Eleştiri - Son Dakika
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Türkiye'den AB'ye Eleştiri

17.07.2026 10:34
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Dışişleri Sözcüsü Keçeli, AB'nin Türkiye'ye yönelik belgelerini eleştirerek stratejik eksiklik vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği (AB) tarafından 15 Temmuz'da yayımlanan "Ortak Anlayış" belgesinde Türkiye'ye yönelik atıfların "stratejik ve hakkaniyetli bir yaklaşımdan yoksun" olduğunu belirtti.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, AB tarafından 15 Temmuz'da yayımlanan "Ortak Anlayış" belgesi hakkında açıklama yaptı.

AB tarafından yayımlanan belgede Türkiye'ye yönelik atıfların "stratejik ve hakkaniyetli bir yaklaşımdan yoksun" olduğunu belirten Keçeli, "Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, AB'nin ülkemizle ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bahse konu belgenin, Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO Ankara Zirvesi akabinde, bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Keçeli, belgede Doğu Akdeniz bağlamında ifade edilen asılsız iddiaların, AB'nin ön yargılı ve çarpık bir anlayışın etkisinden kurtulamadığına işaret ettiğini vurguladı.

Sözcü Keçeli, Kıbrıs meselesi açısından ise çözümün, 2004'te Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği Birleşmiş Milletler Kapsamlı Çözüm Planı'nı reddeden ve 2017'deki Kıbrıs Konferansı'nda uzlaşmaz bir tutum benimseyerek sürecin sonuçsuz kalmasına sebebiyet veren Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğinin bir kez daha altını çizdi.

Keçeli, AB'yi gerçekçi ve her iki tarafın menfaatlerine uygun bir vizyon ve söylem benimsemeye davet ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

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