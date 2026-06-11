Türkiye'den Aile Temelli Erken Müdahale Sistemi Tanıtımı - Son Dakika
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Türkiye'den Aile Temelli Erken Müdahale Sistemi Tanıtımı

11.06.2026 20:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, BM'de Aile Temelli Erken Müdahale Sistemi'ni tanıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni, Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Taraf Devletler Konferansı'nda (COSP19) tanıttı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, COSP19 kapsamında UNICEF işbirliği ile Kanada, İtalya, Moldova, Portekiz ve İspanya'nın eş sponsorluğunda BM Genel Merkezi'nde "İlk Yıllar, Hayat Boyu Etki: Engelli Çocuklar için Aile Temelli Erken Müdahalenin Dönüştürücü Gücü" başlıklı yan etkinlik düzenlendi.

Yan etkinlikte Türkiye'nin, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'nin geliştirilmesine yönelik çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlikte, gelişimsel riski veya engeli olan çocuklara yönelik aile temelli ulusal erken müdahale sisteminin geliştirilmesi kapsamında ailelerin sürece aktif katılımının desteklenmesi, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler arasında etkili koordinasyonun sağlanması ve erken müdahale hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin artırılmasına yönelik politika ve uygulamalar ele alındı.

UNICEF Program Uzmanı Alexandre Cote moderatörlüğündeki etkinliğin açılışında; UNICEF Küresel Kamu Ortaklıkları Bölümü Genel Direktör Yardımcısı Juan Santander, BM Global Disability Fund Direktörü Ola Abualghaib ve Uluslararası Engelliler Birliği (IDA) Yönetici Direktör Yardımcısı Jarrod Clyne tarafından erken çocukluk dönemine yapılan yatırımların kritik önemi ve engelli çocukların haklarının güçlendirilmesindeki rolü vurgulandı.

Etkinliğin panel kısmında, Türkiye modelinin sunumunu Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşad Sezen yaptı.

Erken çocukluk döneminin yaşam döngüsündeki en önemli dönemlerden biri olduğunu vurgulayan Sezen, erken müdahalenin çocukların geleceği, ailelerin güçlendirilmesi ve kapsayıcı toplumların inşası açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Sezen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca UNICEF'in teknik desteğiyle geliştirilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Türkiye'nin ilk Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi hakkında bilgi verdi.

Sistemin temel amacının gelişimsel desteğe ihtiyaç duyan çocukların mümkün olan en erken dönemde tespit edilmesi ve ihtiyaçlarına bütüncül, sistematik ve kapsayıcı bir yaklaşımla yanıt verilmesi olduğunu belirten Sezen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da konuya verdiği yüksek önemle sistemin oluşturulmasında etkili adımlar atıldığını belirtti.

Sezen, uygulamanın ilk yılında pilot illerde kurulan 6 erken çocukluk gelişimi biriminin ücretsiz hizmet sunduğunu ifade etti.

Erken Çocukluk Gelişimi Birimlerinde çocuk gelişimciler, dil ve konuşma terapistleri, fizyoterapistler, psikologlar, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları ve Milli Eğitim Bakanlığı personelinin, disiplinler arası bir ekip anlayışıyla görev yaptığını aktaran Sezen, sistemin en önemli unsurlarından birinin ailelerin erken müdahale süreçlerinin aktif paydaşları olarak konumlandırılması olduğunu vurguladı.

Sezen, Türk akademisyenlerce geliştirilen ve bugün 30'dan fazla ülkede kullanılan Gelişimsel İzleme ve Değerlendirme Rehberi'nin çocukların değerlendirilmesinde temel araçlarından biri olduğunu kaydetti.

Her çocuk ve aile için bireyselleştirilmiş izlem planları hazırlandığını, hizmetlerin ihtiyaçlara göre Erken Çocukluk Gelişimi Birimlerinde ev ziyaretleri yoluyla veya uzaktan danışmanlık yöntemleriyle sunulabildiğini ifade eden Sezen, gerektiğinde çocukların sağlık, eğitim ve sosyal hizmet sistemlerindeki diğer destek mekanizmalarına yönlendirildiğini de belirtti.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Politika, Türkiye, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Aile Temelli Erken Müdahale Sistemi Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Önder Turgut Karatay Önder Turgut Karatay:
    bok yok ya devlet sistemleri çok güzel kâğıda yazıyo ama uygulamada ne oluyo merak ediyorum pilot illerde mi çalışıyo başka yerde nasıl gidiyo bunu bilmek lazım 0 0 Yanıtla
  • Hande Gövenç Hande Gövenç:
    yani bu sistemin iyi tarafı var ama biz niye her şeyi batıdan öğreniyoruz ya kendi değerlerimize dönmeli de sistem oraya dayanmalı diye düşünüyorum ama neyse bu uygulamanın çocuklara yardımcı olması umarım hani karar vericiler bu işi düzgün yürütürse başarılı olur 0 0 Yanıtla
  • Fırat Can Fırat Can:
    çok güzel bi adım atılmış insallah bundan çocuklarımız ve aileler faydalanır hep söylerim aile temeli güçlü olursa toplum da güçlü olur 0 0 Yanıtla
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