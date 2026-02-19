Türkiye'den İsrail'e Kınama

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasa dışı varlığını genişletmeye yönelik tek taraflı önlemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek, Gazze'deki ateşkesin ardından oluşan ivmenin iki devletli çözümün uygulanmasına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Filistin Meselesi'ni ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Dikkatler Gazze'deki kırılgan ateşkese odaklanmışken, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı varlığını pekiştirmeyi amaçlayan tek taraflı önlemlere devam ettiğine dikkat çeken Yıldız, Türkiye'nin BM kararları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı da dahil olmak üzere ateşkes düzenlemelerinin tam olarak uygulanmasını talep ettiğini belirtti.

Yıldız, "Ateşkesin sürdürülmesi, daha fazla katliamı önlemek ve insani yardım, erken iyileşme çabaları ve anlamlı siyasi katılım için alan sağlamak açısından elzemdir. İnsani yardıma yönelik tekrarlanan saldırıları ve kısıtlamaları kınıyoruz." dedi.

Gazze'ye giren insani yardım miktarının önemli ölçüde artırılması ve engellenmeden yerine ulaşması gerektiğini belirten Yıldız, "Ayrıca, iyileşme ve yeniden yapılanmayı mümkün kılmak için İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin gerekliliğinin altını çiziyoruz. Türkiye, yeniden yapılanma çalışmalarında aktif rol oynamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası STK'lerin kısıtlamasız faaliyet göstermesine izin verilmeli"

Yıldız, Türkiye'nin işgal altındaki topraklarda her türlü ilhakı kuvvetle reddediğini vurgulayarak, "Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı varlığını genişletmeye yönelik tek taraflı önlemlerini şiddetle kınıyor." dedi.

İsrail'in bu eylemlerinin, BM kararları ile uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu ve derhal geri alınması gerektiğini vurgulayan Yıldız, ayrıca İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik süren saldırılarını da kınadıklarını belirtti.

Yıldız, "Zor koşullar altında faaliyet gösteren BM kuruluşlarının ve uluslararası STK'lerin çabalarını takdir ediyor ve Gazze ve Batı Şeria'da sürdürülebilir, öngörülebilir ve kısıtlamasız bir şekilde faaliyet göstermelerine izin verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, iki devletli çözüme olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir"

Türkiye'nin, Gazze çatışmasını sona erdirme kapsamında kurulan Barış Kurulu'na katıldığını hatırlatan Yıldız, bu katılımla, öncelikle kalıcı bir ateşkesin sağlanması, Gazze'nin yeniden inşasının desteklenmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkına dayalı adil ve kalıcı bir barışı hedeflediklerini söyledi.

Trump'ın öncülüğündeki barış çabalarını desteklediklerini ifade eden Yıldız, "Gazze'deki ateşkesin ardından oluşan ivme, iki devletli çözümün uygulanmasına dönüştürülmelidir. Türkiye, ilgili BM kararlarına, uluslararası hukuka ve iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması ilkesine dayanan iki devletli çözüme olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.

Yıldız, uluslararası toplumu ve Güvenlik Konseyi'ne, yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, "Konsey, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'daki gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmeye, ateşkes düzenlemelerini tam olarak uygulamaya ve yasa dışı işgaline son vermeye zorlamalıdır. Türkiye, bu çabalarda yapıcı, sorumlu ve güvenilir bir ortak olarak hareket etmeye devam edecektir." diye konuştu.