Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki

16.02.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek, İsrail’in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini kabul edilemez buldu.

(ANKARA)- Adalet Bakanı Akın Gürlek, " İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gürlek'in paylaşımı şöyle:

"İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır."

Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Türkiye, İsrail, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:59:37. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.