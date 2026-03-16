Türkiye'den Kazakistan Referandumuna Memnuniyet

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da dün düzenlenen, Türkiye'den gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamında yapılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Açıklamada, referandum sonucunda Kazakistan Anayasası'nda kabul edilen değişikliklerin ülke için hayırlı olması temenni edilerek, "Kazakistan'da dün düzenlenen, ülkemizden gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.