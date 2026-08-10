Türkiye'den Kolombiya'ya Taziye Mesajı - Son Dakika
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Türkiye'den Kolombiya'ya Taziye Mesajı

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Türkiye, Kolombiya'daki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinin Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğu ve durumlarının yakından takip edildiği belirtilerek, "Kolombiya'da bugün meydana gelen depremin yol açtığı can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella, depremde şimdiye kadar 111 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce binanın hasar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Dış Politika, Kolombiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Kolombiya'ya Taziye Mesajı - Son Dakika

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