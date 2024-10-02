Türkiye'den Kosova'ya Destek Vurgusu - Son Dakika
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Türkiye'den Kosova'ya Destek Vurgusu

Türkiye\'den Kosova\'ya Destek Vurgusu

Büyükelçi Angılı, Kosova'nın güvenliğinin Balkanlar'da barış için kritik olduğunu ifade etti.

02.10.2024 14:46
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??????? Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Balkanlar'da kalıcı istikrarı sağlamak için Kosova'da güvenliğin sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Güçlü ve bağımsız Kosova, bölge genelinde barışı ve istikrarı pekiştiriyor." dedi.

Kosova Savunma Bakanlığı ile Kosova Güvenlik Gücü (FSK) tarafından başkent Priştine'de düzenlenen "FSK ve Ortakları 2024" yıllık uluslararası konferansa, Büyükelçi Angılı, Kosova Savunma Bakan Yardımcısı Shemsi Syla, FSK Komutanı Bashkim Jashari'nin yanı sıra partner ülkelerin diplomatik ve askeri temsilcileri katıldı.

Angılı, burada yaptığı konuşmada, bölgede kalıcı istikrarı sağlamak için Kosova'da güvenliğin sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kosova dahil tüm Balkan ülkeleriyle derin köklü bağlarının bulunduğunu belirten Angılı, "Bu bağlar Balkanlara yönelik politikamızı tanımlamaktadır. Güçlü ve bağımsız Kosova, bölge genelinde barışı ve istikrarı pekiştiriyor ve bu da FSK'ye NATO çerçevesinde ve ikili anlaşmalarımız temelinde sürekli desteğimizin ana nedenidir." ifadelerini kullandı.

FSK'ye yaklaşık 14 milyon dolarlık askeri ekipman hibe edildi

NATO'nun, Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve müttefikleriyle ikili işbirlikleri yoluyla Kosova'da güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamak için önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çeken Angılı, Türkiye'nin bu bağlamda FSK ile savunma işbirliğini geliştirerek ve Ekim 2023'te KFOR komutanlığını üstlenerek üzerine düşeni yapmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Büyükelçi Angılı, iki ülke arasındaki Askeri Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye'nin bugüne kadar FSK'ye yaklaşık 14 milyon dolar değerinde askeri ekipman hibe ettiğini söyledi.

Angılı, Kosova'nın ilk askeri doktorları ve helikopter pilotları da dahil olmak üzere 600'den fazla FSK personelinin Türkiye'de eğitim aldığını ve ayrıca yüzlerce FSK personelinin Kosova'daki Türk askeri eğitmenleri tarafından eğitildiğini söyledi.

Kosova'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu ve NATO üyeliği vizyonunu güçlü bir şekilde desteklediklerini vurgulayan Angılı, Kosova ile Sırbistan arasında diyalog yoluyla tam bir normalleşme görmek istediklerini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Syla da partner ülkelerin FSK'nin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını ve FSK'nin Kosova'nın güvenliğinin garantörü olduğunu belirtti.

Syla, "Ortak tatbikatlar, eğitimler ve uluslararası operasyonlar aracılığıyla, ülke içindeki ve dışındaki güvenlik sorunlarıyla yüzleşmek için yetenekli, disiplinli ve hazırlıklı bir güç oluşturduk." diye konuştu.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Söz konusu sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

Kaynak: AA

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