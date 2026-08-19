Türkiye'den Lübnan'a İlaç Yardımı - Son Dakika
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Türkiye'den Lübnan'a İlaç Yardımı

Türkiye\'den Lübnan\'a İlaç Yardımı
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Türkiye, Lübnan'ın sağlık ihtiyaçları için 40 palet ilaç gönderdi. Dayanışma vurgulandı.

Türkiye, Lübnan'ın sağlık sektöründeki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 40 palet ilaç yardımında bulundu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca Lübnan'a gönderilen ilaçlar Beyrut Limanı'nda düzenlenen törenle Lübnan Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Müsteşarı Tolga Budak, Askeri Ataşe Erdinç Durmaz, Eğitim Müşaviri Celal Turgut Koç ile Lübnan Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Viam Ebu Hamdan katıldı.

Budak, törende yaptığı konuşmada, ilaç yardımının Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk ve güçlü dayanışmanın "bir başka somut örneği" olduğunu söyledi.

"Sağlık Bakanlığımız tarafından Lübnan'a gönderilen 40 palet ilaç yardımını teslim etmekten memnuniyet duyuyoruz." diyen Budak, yardımların sağlık sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmasına katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

Türkiye'nin zor zamanlarda Lübnan'ın yanında olmaya ve imkanları doğrultusunda destek sunmaya önem verdiğini ifade eden Budak, ilaç yardımının Türkiye'nin Lübnan'a yönelik önceki insani yardım çalışmalarının devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Budak, Lübnan'a daha önce 7 bin 200 çadır, 10 binden fazla gıda kolisi, 28 binden fazla battaniye ve 1000 kişisel hijyen kiti ulaştırıldığını, sivil toplum kuruluşlarının da yardım çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

İnsani yardımların yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasıyla sınırlı olmadığını belirten Budak, sağlık hizmetlerine erişimin desteklenmesi ve gerekli ilaçların temin edilmesinin dayanışmanın önemli unsurlarından olduğunu söyledi.

Türkiye ile Lübnan arasında devletlerin yanı sıra halklar arasında da tarihi ve insani bağlar bulunduğunu dile getiren Budak, dayanışma ve karşılıklı işbirliğiyle bu ilişkilerin daha da güçleneceğine inandıklarını ifade etti.

Budak, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olmaya ve iki ülke arasındaki dayanışmayı her alanda güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Ebu Hamdan da Türkiye'ye Lübnan'a sağladığı tıbbi ve insani yardım için teşekkür etti.

Yardımın yalnızca bir destek olmadığını, iki ülke arasındaki dostluk, dayanışma ve güçlü bağların göstergesi olduğunu belirten Ebu Hamdan, Türkiye'nin özellikle zor koşullarda Lübnan halkının yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ebu Hamdan, yardımın sağlık sektörüne doğrudan katkı sağlayacağını ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamadaki kapasiteyi güçlendireceğini ifade etti.

Lübnan adına Türkiye ve Türk halkına ülkelerinin yanında oldukları için teşekkür eden Ebu Hamdan, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birleşik Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) nisanda yayımlanan güncellemesine göre, Mart 2026'dan bu yana İsrail ile Hizbullah arasında tansiyonun yükselmesi ve yerinden edilmeler, Lübnan'daki nüfusun yaklaşık dörtte birinin ciddi düzeyde gıda güvensizliği yaşamasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programının (WFP) yayımladığı sınıflandırmada, durumdaki kötüleşmenin başlıca nedenleri arasında yeniden başlayan çatışmalar, yerinden edilmeler, devam eden ekonomik baskılar, gıda fiyatlarındaki artış ve satın alma gücündeki düşüş gösterildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Türkiye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

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