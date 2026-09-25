Türkiye'den Netanyahu'nun açıklamalarına üçüncü katip düzeyinde yanıt - Son Dakika
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Türkiye'den Netanyahu'nun açıklamalarına üçüncü katip düzeyinde yanıt

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- "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz" "Uluslararası toplum, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve ahlaki meşruiyetini yitirmiş bir lideri dinlemeyi kabul etmemektedir"

NEW Türkiye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul konuşmasına New York'ta üçüncü katip seviyesinde yanıt vererek, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığının üçüncü katip düzeyindeki genç diplomatı, New York'ta BM 81. Genel Kurulu'nda Türkiye adına yanıt hakkını kullanarak yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun asılsız iddialarına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz." vurgusu yapıldı.

İsrail Başbakanı'nın konuşması sırasında çok sayıda heyetin salonu terk etmesinin önemsiz bir hareket olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu, güçlü bir diplomatik kınamadır. Verilen mesaj açıktır: Söylediklerinin itibarı kalmamıştır, politikaları reddedilmektedir ve kendisinin uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir." mesajı verildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve ahlaki meşruiyetini yitirmiş bir lideri dinlemeyi kabul etmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Hiçbir propaganda gerçeği silemeyecek"

Netanyahu'nun ortaya attığı gerçek dışı iddiaların İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve daha ötesinde sürdürdüğü amansız saldırganlığını gizlemeye yönelik çaresiz ve içi boş girişimler olduğu belirtildi.

Açıklamada, hiçbir propagandanın gerçeği silemeyeceği kaydedilirken, "Binlerce sivil katledilmiş, evler ve hastaneler enkaza dönüştürülmüş, okullar kasten hedef alınmış ve insani yardımın ulaştırılması kasıtlı olarak engellenmiştir. Bunlar unutulmayacak ve affedilmeyecek suçlardır." denildi.

"İsrail savaş ve yıkım ihraç ederken, Türkiye barış inşa ediyor"

Kişisel saldırılar ve yalanların, ne kadar yüksek sesle veya ne kadar sık tekrarlanırsa tekrarlansın, inkar edilemez gerçeklerin ağırlığı karşısında çöktüğünün altı çizilen açıklamada, "İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlık ihraç ederken, Türkiye barış inşa etmektedir." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, kalıcı barışa giden tek uygulanabilir yol olan iki devletli çözüm konusundaki kararlı desteğini sürdüreceği aktarılırıken, "Bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere 1967 sınırları temelinde kurulmasına kadar Filistin halkının yanında omuz omuza durmaya devam edeceğiz." mesajı verildi.

Kaynak: AA
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