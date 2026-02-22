Türkiye'den Pakistan'a İftar Desteği - Son Dakika
Türkiye'den Pakistan'a İftar Desteği

22.02.2026 20:00
Türk vatandaşları, İslamabad'daki yetimlere ramazan iftarı vererek kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

Pakistan'da yaşayan Türk vatandaşları, ramazan dolayısıyla başkent İslamabad'daki Anjum Fazlul İslam Yetimhanesi'nde kalan 300 yetime iftar verdi.

Başkente düzenlenen programa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Neziroğlu, iki ülke arasındaki bağlara vurgu yaparak, eğitim alanındaki işbirliği ve desteklerin devam edeceğini belirtti.

Neziroğlu, "Büyükelçi olmanın yanı sıra sizin bir ağabeyinizim." diyerek Türkiye ile Pakistan'ın tarih boyunca her zaman birbirinin yanında olduğunu ifade etti.

İki ülkenin kaderinin bir olduğunu vurgulayan Neziroğlu, "Kurtuluş Savaşı döneminde bu toprakların Müslümanlarından büyük destek gördük. Ne zaman bir deprem veya sel felaketi yaşasak yardıma ilk koşan ülke Pakistan olmuştur, aynı şekilde Pakistan bir zorluk yaşadığında da Türkiye her zaman ilk yardıma gelen ülkedir." dedi.

Neziroğlu ayrıca, öğrencilere hayatlarının en kritik döneminde olduklarını hatırlatarak derslerine çok çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Türkiye'nin sağladığı eğitim imkanlarına dikkati çeken Neziroğlu, her yıl lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 200'den fazla burs tahsis edildiğini belirterek bu bursların konaklamadan yemeğe ve aylık harçlığa kadar tüm ihtiyaçları kapsadığını hatırlattı.

İftar programında yetim çocuklarla yakından ilgilenen Türk vatandaşları, ramazan sevincini birlikte yaşadı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
