Türkiye\'den Suriye\'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/ YPG terör örgütü mensubu, 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sınırlarda da sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı, yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan birinin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.
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