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Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu, 5 kişinin yakalandığını bildirdi. Terörle mücadele sınırlarda da devam ediyor.

Türkiye\'den Suriye\'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
09.01.2024 - 14:52,
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/ YPG terör örgütü mensubu, 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sınırlarda da sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı, yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan birinin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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