Türkiye'den Suriye'ye İletişim Ziyareti

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Suriye'deki yeni yönetimin İletişim ve Teknoloji Bakanı Hüseyin el-Masri'yi ziyaret etti.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Maslahatgüzar Büyükelçi Köroğlu, Suriye İletişim ve Teknoloji Bakanı Masri'ye ziyarette bulundu.
Görüşmede, iletişim ve teknoloji alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi hususları ele alındı.
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