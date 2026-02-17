Türkiye'den Yaralılara Geçmiş Olsun Mesajı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Lazkiye kırsalında yürütülen mayın temizleme faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan basın mensupları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Büyükelçiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Ajansı (AA) için çalışan Şevket Akça ile Suriye resmi ajansı SANA muhabiri Hasan Haşim ve patlamada yaralanan Suriye askerine geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Yaralıların tedavi süreçlerinin en kısa sürede olumlu şekilde sonuçlanması temenni edilen mesajda, basın mensuplarının görevlerini icra ederken karşı karşıya kaldıkları risklere dikkat çekildi.

Paylaşımda ayrıca, gazetecilerin sahada güvenli koşullarda çalışmasının önemine vurgu yapılarak dayanışma mesajı verildi.