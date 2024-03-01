Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/KCK üyeleri yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/KCK üyeleri yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden 3'ü FETÖ, 2'si ise PKK/KCK terör örgütüne üyeydi.

01.03.2024 13:57  Güncelleme: 14:01
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Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütüne mensup olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/KCK üyeleri yakalandı - Son Dakika
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